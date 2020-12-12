Глава Идаского центра спасения: люди с менталитетом ”мне все равно” есть всегда и везде

По его словам, в регионе осведомленность о коронавирусе довольно высокая. Например, в торговом центре Astri около 90% посетителей носят маски, в расположенном рядом Narva Centrum — около 85%.

Говоря о дискотеке, состоявшейся ночью в нарвском клубе Geneva, Хольцманн сказал, что люди, игнорирующие правила, будут всегда. ”Люди с менталитетом ”мне все равно” есть всегда и везде. Они будут вести себя так вплоть до внедрения санкций”, — отметил он.

То, насколько эффективны внедренные меры, станет ясно через несколько недель, а пока же необходимо продолжить работу.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!