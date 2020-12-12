12.12.2020, 16:29

Глава Идаского центра спасения: люди с менталитетом ”мне все равно” есть всегда и везде


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"Kui tahame, et nakkuskordaja läheks alla, tuleb meil kõigil terviseametit aidata," sõnas Holzmann Ida-Virumaa olukorda silmas pidades.
Foto: Andres Putting

Ида-Вирумаа — второй регион после Харьюмаа по количеству случаев заражения коронавирусом. Руководитель Идаского центра спасения Айлар Хольцманн говорит, что работа в местном штабе кипит, очень важная роль отводится превентивной работе.

По его словам, в регионе осведомленность о коронавирусе довольно высокая. Например, в торговом центре Astri около 90% посетителей носят маски, в расположенном рядом Narva Centrum — около 85%.

Говоря о дискотеке, состоявшейся ночью в нарвском клубе Geneva, Хольцманн сказал, что люди, игнорирующие правила, будут всегда. ”Люди с менталитетом ”мне все равно” есть всегда и везде. Они будут вести себя так вплоть до внедрения санкций”, — отметил он.

То, насколько эффективны внедренные меры, станет ясно через несколько недель, а пока же необходимо продолжить работу.

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