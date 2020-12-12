Глава Идаского центра спасения: люди с менталитетом ”мне все равно” есть всегда и везде

По его словам, в регионе осведомленность о коронавирусе довольно высокая. Например, в торговом центре Astri около 90% посетителей носят маски, в расположенном рядом Narva Centrum — около 85%.
Говоря о дискотеке, состоявшейся ночью в нарвском клубе Geneva, Хольцманн сказал, что люди, игнорирующие правила, будут всегда. ”Люди с менталитетом ”мне все равно” есть всегда и везде. Они будут вести себя так вплоть до внедрения санкций”, — отметил он.
То, насколько эффективны внедренные меры, станет ясно через несколько недель, а пока же необходимо продолжить работу.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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