Гибель 12-летней девочки в Нарве: что говорят соседи

По соседству с Нарвской больницей на Кренгольме находится небольшой квартал из 17-ти двухэтажных домов, по 8 или 16 — зависит от проекта — квартир в каждом, построенных в первое десятилетие после Второй мировой войны.

Дома, в которых изначально было печное отопление, возводили пленные немцы. По нарвским меркам, это очень старые здания, но сегодня они находятся, в целом, в неплохом состоянии — обновлены коммуникации, лестничные клетки, крыши. Просторные квартиры с высокими потолками востребованы у нарвитян, в том числе у семей, в которых больше одного ребенка.

”В нашем квартале всегда было много детей”, — сказала Delfi Инга, женщина средних лет, проживающая в том же доме, где в субботу утром произошла страшная беда.

”Конечно, произошедшее шокировало всех нас”, — поделилась Инга, сообщив при этом, что пагубного почувствовали, датчики, у тех, у кого они есть, опасности не зафиксировали.

”У нас свой котел отопления и датчик нужен обязательно. Стоит универсальный, реагирующий и на дым, и на угарный газ, но он не сработал. В других квартирах тоже все было благополучно”, — проинформировала Инга. По ее словам, никогда раньше проблем с угарным газом не было — ни ее семья, ни соседи, по ее информации, с ними никогда не сталкивались.

”Конечно, вентиляция в доме плохая, как во всех таких домах. Люди чувствуют запах того, что готовят в других квартирах — это ненормально”, — отмечает женщина.

Почти три года назад Эстонию потрясла трагедия, произошедшая в подобном послевоенном доме в Кохтла-Ярве, где два человека погибли от отравления угарным газом, один тяжело пострадал, а госпитализация потребовалась еще нескольким. Газ тогда распространился по четырем квартирам, некоторых жильцов спасло только чудо.

” Люди ставят двери в ванную комнату плотно, хотя под ними должен проходить воздух

Инга уверена, что государство должно не ограничиваться рекомендациями и уговорами населения устанавливать датчики угарного газа, а кому-то помогать с их установкой, контролировать наличие и работоспособность.

”Много говорят на эту тему, но те же газовые колонки никто не проверяет, — обращает внимание нарвитянка. — Конечно, многое зависит от самих жильцов. Люди ставят двери в ванную комнату плотно, хотя под ними должен проходить воздух, заделывают вентиляционные окошки в ванных, хотя в наших домах они изначально есть. Кто-то должен за этим следить”.