Героин, рэкет, "Голова", "Дед" и Малиновский: как жил криминальный Ида-Вирумаа в 90-е

В 2014 году все СМИ писали о договорных футбольных матчах в Нарве. Тогда судили хорошо известного в криминальной среде Валерия Михайлова (он же "Голова") и некоторых футболистов. По версии обвинения, члены преступного сообщества искали в футбольных командах Эстонии, Литвы и Украины игроков, которые за деньги могли бы повлиять на ход матчей. Получив гарантию от футболистов, что во время матча будет обеспечен нужный результат или определенное событие (например, красная карточка или пенальти), связанные с группировкой лица делали ставки в букмекерских конторах.

Многие слышали и об одном из самых важных людей в криминальной Нарве — Борисе Малиновском. Он неоднократно бывал на скамье подсудимых, в частности, по делу об организации преступной группировки и рэкету. Часть обвинений с него была снята. С Малиновским связан также скандальный инцидент в столичном Центре русской культуры, где у бильярда в ресторане на первом этаже собирались его товарищи. Там в Малиновского стреляли, и он был ранен. Он был близким соратником когда-то лидера преступного мира Николая Таранкова.

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