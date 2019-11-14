Героин, рэкет, "Голова", "Дед" и Малиновский: как жил криминальный Ида-Вирумаа в 90-е

В 2004 году журналист Светлана Логинова написала книгу "Бандитский Ида-Вирумаа", которая основана на реальных фактах и событиях. RusDelfi публикует сокращенный вариант обзора криминального мира с начала 90-х до 2000-х годов.
Если в целом говорить про криминальный мир в Ида-Вирумаа, то до сих пор поступают новости о том, как задержали очередного авторитета или группировку. Например, в августе этого года полиция обвиняла одного из лидеров преступной группы Геннадия, который уже с 90-х годов числился в преступных кругах. В ходе уголовного производства было установлено, что он как минимум в 2013 году организовал преступную группировку, целью которой было совершение наркопреступлений и преступлений против имущества, а также ”крышевание” находившихся ”под защитой” группировки людей и коммерческих объединений. Входящие в группировку лица совершили множество преступлений против личности, занимались вымогательством и мошенничеством. У группировки имелся и "общак", который обеспечивал ее членам защиту и поддержку.
В 2014 году все СМИ писали о договорных футбольных матчах в Нарве. Тогда судили хорошо известного в криминальной среде Валерия Михайлова (он же "Голова") и некоторых футболистов. По версии обвинения, члены преступного сообщества искали в футбольных командах Эстонии, Литвы и Украины игроков, которые за деньги могли бы повлиять на ход матчей. Получив гарантию от футболистов, что во время матча будет обеспечен нужный результат или определенное событие (например, красная карточка или пенальти), связанные с группировкой лица делали ставки в букмекерских конторах.
Многие слышали и об одном из самых важных людей в криминальной Нарве — Борисе Малиновском. Он неоднократно бывал на скамье подсудимых, в частности, по делу об организации преступной группировки и рэкету. Часть обвинений с него была снята. С Малиновским связан также скандальный инцидент в столичном Центре русской культуры, где у бильярда в ресторане на первом этаже собирались его товарищи. Там в Малиновского стреляли, и он был ранен. Он был близким соратником когда-то лидера преступного мира Николая Таранкова.
Читайте отрывки книги "Бандитский Ида-Вирумаа", где Логинова рассказала про героиновый рынок, убийства и другие истории, о которых не принято говорить вслух.
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Кем оказались братья "стрелка" из военной части в Забайкалье
Мать выжившей при резне в Питере девушки рассказала о задержанном
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева