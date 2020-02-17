Где в Нарве построить Дом для людей с психическими расстройствами? Власти города проводят опрос

”В последнее десятилетие Эстония активно принимает участие в различных проектах европейского уровня через структурные фонды, — говорится на странице narva.ee. — В рамках данных проектов в Нарве предлагается построить Дом для людей с психическими расстройствами”.

Если Нарва будет ходатайствовать о средствах на создание такого дома, то ”он должен располагаться в городской среде в шаговой доступности от жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования”.

Вопрос формулируется так: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если ДА, то какое месторасположение бы вы выбрали?"

Среди предлагаемых вариантов расположения будущего Дома для людей с психическими расстройствами — ”район ул. Сепа, 18”, ”район ул.Тииги (в окрестностях карьера Кадастику)”, ”район ул. Пушкина (территории недалеко от Kaupmees)”, ”район ул. Раху (территории между ул. Раху и ул. Пушкина)”.

Нарвская городская управа предлагает жителям города выбрать наиболее устраивающий их вариант расположения дома или высказаться против его появления на сайте volis.ee.

Также можно ответить на в Департаменте социальной помощи по адресу Мальми, 5А и Линда, 4.