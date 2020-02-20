20.02.2020, 20:28

ГАЛЕРЕЯ | В Кохтла-Ярве уже отмечают 102-ю годовщину Эстонской Республики


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Kohtla-Jarve
Kohtla-JarveFoto: Kohtla-Järve linnavalitsus

Торжественный прием в честь 102-й годовщины Эстонской Республики прошел в Центре Культуры города Кохтла-Ярве.

Для участия в приеме были приглашены представители учреждений и предприятий города и Ида-Вируского уезда.

Собравшихся приветствовали мэр города Людмила Янченко и председатель городского собрания Риина Иванова. На мероприятии состоялось награждение наиболее отличившихся деятелей города и уезда.

В концертной программе вечера выступили учащийся Ахтмеской Школы Искусств Артем Смирнов (академический вокал), и фортепианный дуэт: Ольга Голдобина (Архангельск, Россия) и Ольга Тамбре (Таллинн).

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