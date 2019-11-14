ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как прошла в Нарве встреча RusDelfi с читателями

Во встрече принимали участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, редактор сайта Bublik.ee Алина Захарова, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов.

Обсуждение проблем и радостей Ида-Вирумаа, а также анализ прошедших на сайте публикаций и важных тем на будущее длилось около двух часов. В Facebook шла прямая трансляция из колледжа.

В ближайшее время RusDelfi подведет итоги встречи, будет назван автор самого интересного вопроса.

За мероприятием можно было следить здесь.