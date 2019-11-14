ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как прошла в Нарве встреча RusDelfi с читателями

В четверг вечером журналисты и редакторы RusDelfi в Нарвском колледже провели встречу со своими читателями.
Во встрече принимали участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, редактор сайта Bublik.ee Алина Захарова, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов.
Обсуждение проблем и радостей Ида-Вирумаа, а также анализ прошедших на сайте публикаций и важных тем на будущее длилось около двух часов. В Facebook шла прямая трансляция из колледжа.
В ближайшее время RusDelfi подведет итоги встречи, будет назван автор самого интересного вопроса.
За мероприятием можно было следить здесь.
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы
Последний разговор убитой аспирантки и ее брата: подробности
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга