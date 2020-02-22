ГАЛЕРЕЯ | Район Сальвадора Дали: экскурсия по месту, где живут самые творческие люди Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярве есть район с 1-2 этажными домами в 2 километрах от автовокзала. Cпециально для RusDelfi местные провели экскурсию по месту, архитектором которого мог стать ученик Сальвадора Дали. Убедитесь в этом, посмотрев нашу галерею!
Этот район сложно назвать элитным. Там совсем немного частных домов, плюс не все они товарного вида. Почти у всех есть небольшие участки, теплицы, охраняемые сторожевыми собаками, а рядом припаркованы автомобили среднего класса. Но что поражает, так это фантазия жильцов. Например, вот этот снимок, скорее всего, выиграет какой-нибудь конкурс пресс-фото.
Жильцы одного дома поставили деревянный забор посередине здания. "Половинки" разного цвета — розового и светло-желтого. По цвету крыши договориться получилось. Но мансарда тоже отличается, ровно по линии.
Следующий дом реновировался, кажется, по остаточному принципу. Какие материалы и краска есть, такие и использовали.
Дома в этом контрастном районе продаются. "Цена обговаривается, изначально планировал продать за 30 000 евро, — отвечает один из продавцов. — На новую крышу ушло 10 000 евро, знакомый делал. Я сделал гидроизоляцию, дом подготовлен к ремонту".
Говоря о районе, владелец отмечает, что наркоманов и алкоголиков там больше нет. "Все идет к тому, что это будет частный сектор, я покупал дом для себя, но обстоятельства изменились".
Cоседи.
Во время экскурсии встретили только несколько человек.
Есть и совсем приличные домики. С забором, одинаковой окраской и, скорее всего, одним хозяином. Но стены первого этажа все равно из камня, а второго из дерева. За деревьями следит явно профессионал.
"Reklaam NO!" Кому-то не нравится реклама. Человек явно как минимум говорит на двух языках.
Смотрите галерею — там еше больше фотографий, которые доказывают, что в Кохтла-Ярве с фантазией все хорошо.
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