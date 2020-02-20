ГАЛЕРЕЯ | Необыкновенный подвал: смотрите, какую красоту создала жительница Кохтла-Ярве в своем доме

Журналисты RusDelfi совершенно случайно попали в один из подвалов обычного многоквартирного дома в Кохтла-Ярве. То, что они там увидели, завораживает. Смотрите нашу галерею!
Автор "музея в подвале" — Елена Мутонен. Она депутат горсобрания Кохтла-Ярве, член правления квартирного товарищества дома с самым красивым подвалом Эстонии, по версии RusDelfi.
Жительница Кохтла-Ярве в одиночку украсила подвал своего дома. Всю мозаику выкладывает сама. "Я так отдыхаю, для меня это хобби", — признается она. По ее словам, идеи рисунков черпает из интернета. Материалы — дают знакомые. "Многие хотят быть причастными к тому, что я делаю. Дают старую плитку или остатки после ремонта. А рабочие, когда приходят проверять трубы, надевают бахилы, так как боятся испачкать пол", — поделилась историей Елена.
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