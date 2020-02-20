ГАЛЕРЕЯ | Необыкновенный подвал: смотрите, какую красоту создала жительница Кохтла-Ярве в своем доме

Автор "музея в подвале" — Елена Мутонен. Она депутат горсобрания Кохтла-Ярве, член правления квартирного товарищества дома с самым красивым подвалом Эстонии, по версии RusDelfi.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Жительница Кохтла-Ярве в одиночку украсила подвал своего дома. Всю мозаику выкладывает сама. "Я так отдыхаю, для меня это хобби", — признается она. По ее словам, идеи рисунков черпает из интернета. Материалы — дают знакомые. "Многие хотят быть причастными к тому, что я делаю. Дают старую плитку или остатки после ремонта. А рабочие, когда приходят проверять трубы, надевают бахилы, так как боятся испачкать пол", — поделилась историей Елена.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Всем этим она занимается в свободное время уже не один год, а первую плитку положила в 2009 году. Примечательно, что это в подвале самого обычного дома. "Здесь теперь можно жить", — подчеркнула она.

У козла есть имя — Борис.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Здесь она хранит свои материалы.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

В подъезде тоже есть немного творчества Елены. Обратите внимание на трубы.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Всего она показала 3 "комнаты", которые украсила. Стены, пол, потолок. "Буду дальше продолжать. Главное, найти на это больше времени", — подытожила она.