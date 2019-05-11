ГАЛЕРЕЯ: И дождь не помеха! В Нарве прошла ярмарка

Помимо садово-огородной ”продукции”, посетителей ярмарки зазывали в палатки продавцы различных хуторских продуктов, аппетитный запах которых витал над всей территорией мероприятия, а также сладостей, сувениров, одежды и других неординарных, а порой, и эксклюзивных товаров ручной работы для дома, семьи и дачи. Оптимизм продавцов, приехавших в Нарву из разных мест Эстонии, внушал покупателям доверие и давал, в итоге, свои коммерческие плоды:

Хендрик: " Мы уже 10 лет приезжаем на ярмарку в Нарву. Торговля всегда проходит хорошо, даже не смотря на дождь, хотя погоду хотелось бы получше".

Эдит : "Торговля идет нормально. Мы второй год сюда приезжаем. Среди продавцов это популярное место. В Нарве живут хорошие люди, и как покупатели они очень активны и любознательны".

Оксана: "Погода немножко подвела, но, в принципе, неплохо. Уже не первый год мы приезжаем в Нарву из Тарту. Нас все устраивает, но солнце бы не помешало, хотя с природой трудно тягаться. А так, все в порядке".

Развлекательная программа ярмарки включала в себя проведение мастер-классов для детей и взрослых, выступления местных творческих коллективов, розыгрыши с призами от партнеров главного организатора.

Готовь сани летом, а к набору готовься весной, именно таким народным принципом руководствовались главные организаторы мероприятия, проведя в рамках его программы показательную рекламную кампанию своего учебного заведения. Под дождем мужественно, как истинные патриоты, нарвские учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования показывали, рассказывали и отвечали на вопросы всех, кого интересовала освоение в недалеком сентябрьском будущем различных специальностей в его стенах.

Вот что по этому поводу, и подводя итоги прошедшей ярмарки в целом, сказал старший специалист отдела развития Дмитрий Федоткин:

”Несмотря на дождь, ярмарка удалась! Пришло достаточно много посетителей. Всего около 2000 человек. Хитом продажи уже традиционно стали саженцы. Не менее традиционно главным организатором был наш Ида-Вирумааский центр профессионального обучения, под эгидой которого проводились различные мастер классы. Работала кузница, где каждый желающий мог познакомиться с кузнечным делом и выковать гвоздь или кочергу. Так же представители отделения металлообработки предлагали попробовать свои силы за токарным станком. Из-за дождя, в коридоре профцентра прошли развлечения для всей семьи — кулинарный мастер-класс и по валянию, просто игры с детьми. Наши студенты организовали уличное кафе, где можно было поесть вкусный гамбургер, шашлык, плов.

У нас скоро начинается летний набор, который продлится с 10.06 по 09.08. Мы предлагаем широкий выбор профессий, около 50 специальностей, с преподаванием на русском и эстонском языках. Обучение также можно пройти в Йыхви и Силламяэ. Учащимся предоставляется общежитие, стипендия и транспорт.

Завершая тему ярмарки, хочется выразить огромную благодарность торговцам и покупателям за то, что они посетили нас и, не смотря на дождливую погоду, достойно приняли в ней участие”.

А в ближайшую субботу, 18 мая, нарвитян уже приглашают на Майскую ярмарку ”Kodulaat Narova”, которая пройдет в уникальном производственном здании, после реконструкции, на ул. Тиймана, где когда-то располагались цеха мебельного комбината Narova