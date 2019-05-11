ГАЛЕРЕЯ: И дождь не помеха! В Нарве прошла ярмарка

11 мая в Нарве, на территории Ида-Вирумааского центра профессионального образования, который и являлся главным организатором мероприятия, состоялась традиционная весенняя ярмарка, еще раз доказавшая, что ни смотря на дождливую погоду, по-прежнему популярна среди нарвитян и гостей приграничного города.
Особое внимание, из года в год, ей уделяют местные садоводы и дачники, у которых, как и у природы, как известно, нет плохой погоды. ”Главное, чтобы камни с неба не падали” — пошутил один из них. Камни, слава Богу, в отличие от дождя, с неба не падали, и уже сразу после открытия, на выходе с территории ярмарки, можно было увидеть множество довольных покупателей с различными саженцами в руках:
Вилья: "Чудесная ярмарка. Я очень довольна. Выбор огромный. Я и раньше всегда ее посещала. Садовод-любитель — это ”заболевание”. Продавцы очень вежливые, предоставляют полезную информацию о посадке и подкормке. Молодцы!"
Наталья и Виктор: "Каждый год ходим. Очень интересно. Большой выбор цветов и рассады. С каждым годом заметно развитие ярмарки и ее разнообразия, что реально помогает садоводам".
Маргарита: "Мне очень нравится весенняя ярмарка. Я всегда жду ее. То, что приобрела в прошлые годы, все замечательно растет".
Андрей: "Меня жена сюда привела. Полезное мероприятие. Нас больше садоводство интересует, покупками остались довольны".
Йохан" Я в первый раз здесь, и мне очень понравилось. Есть на что посмотреть, есть выбор, есть что купить".
Помимо садово-огородной ”продукции”, посетителей ярмарки зазывали в палатки продавцы различных хуторских продуктов, аппетитный запах которых витал над всей территорией мероприятия, а также сладостей, сувениров, одежды и других неординарных, а порой, и эксклюзивных товаров ручной работы для дома, семьи и дачи. Оптимизм продавцов, приехавших в Нарву из разных мест Эстонии, внушал покупателям доверие и давал, в итоге, свои коммерческие плоды:
Хендрик: " Мы уже 10 лет приезжаем на ярмарку в Нарву. Торговля всегда проходит хорошо, даже не смотря на дождь, хотя погоду хотелось бы получше".
Эдит : "Торговля идет нормально. Мы второй год сюда приезжаем. Среди продавцов это популярное место. В Нарве живут хорошие люди, и как покупатели они очень активны и любознательны".
Оксана: "Погода немножко подвела, но, в принципе, неплохо. Уже не первый год мы приезжаем в Нарву из Тарту. Нас все устраивает, но солнце бы не помешало, хотя с природой трудно тягаться. А так, все в порядке".
Развлекательная программа ярмарки включала в себя проведение мастер-классов для детей и взрослых, выступления местных творческих коллективов, розыгрыши с призами от партнеров главного организатора.
Готовь сани летом, а к набору готовься весной, именно таким народным принципом руководствовались главные организаторы мероприятия, проведя в рамках его программы показательную рекламную кампанию своего учебного заведения. Под дождем мужественно, как истинные патриоты, нарвские учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования показывали, рассказывали и отвечали на вопросы всех, кого интересовала освоение в недалеком сентябрьском будущем различных специальностей в его стенах.
Вот что по этому поводу, и подводя итоги прошедшей ярмарки в целом, сказал старший специалист отдела развития Дмитрий Федоткин:
ТОП
”Несмотря на дождь, ярмарка удалась! Пришло достаточно много посетителей. Всего около 2000 человек. Хитом продажи уже традиционно стали саженцы. Не менее традиционно главным организатором был наш Ида-Вирумааский центр профессионального обучения, под эгидой которого проводились различные мастер классы. Работала кузница, где каждый желающий мог познакомиться с кузнечным делом и выковать гвоздь или кочергу. Так же представители отделения металлообработки предлагали попробовать свои силы за токарным станком. Из-за дождя, в коридоре профцентра прошли развлечения для всей семьи — кулинарный мастер-класс и по валянию, просто игры с детьми. Наши студенты организовали уличное кафе, где можно было поесть вкусный гамбургер, шашлык, плов.
У нас скоро начинается летний набор, который продлится с 10.06 по 09.08. Мы предлагаем широкий выбор профессий, около 50 специальностей, с преподаванием на русском и эстонском языках. Обучение также можно пройти в Йыхви и Силламяэ. Учащимся предоставляется общежитие, стипендия и транспорт.
Завершая тему ярмарки, хочется выразить огромную благодарность торговцам и покупателям за то, что они посетили нас и, не смотря на дождливую погоду, достойно приняли в ней участие”.
А в ближайшую субботу, 18 мая, нарвитян уже приглашают на Майскую ярмарку ”Kodulaat Narova”, которая пройдет в уникальном производственном здании, после реконструкции, на ул. Тиймана, где когда-то располагались цеха мебельного комбината Narova