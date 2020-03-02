ГАЛЕРЕЯ | Горуправа Кохтла-Ярве попросила закрасить непристойные надписи на домах. Смотрите, что из этого получилось

Журналисты RusDelfi, гуляю по Кохтла-Ярве, заметили, что многие дома в городе окрашены лишь до первого этажа. Где-то и вовсе, краски хватило только на площадь вокруг двери. Почему так получилось? Смотрите галерею.
Во время визита таллиннских журналистов в Кохтла-Ярве сразу бросились в глаза некоторые дома в центре города. У многих был покрашен только первый этаж. "Кусок стены был покрашен прошлым председателем. Говорят, что все боялись предписания покраски домом, люди собрались и быстро покрасили хотя бы первый этаж. Скорее всего, испугались штрафа. Мы хотим покрасить до конца, но сейчас нужно решать другие проблемы, пока нет возможности доделать работу", — призналась председатель одного из домов Елена.
Следующий дом выделяется особенно. "Денег только на это хватило. В этом году докрасим. Где-то покрасили весь 3-этажный дом, завист от бюджета товаришества", — рассказал председатель товарищества "розового дома" Вадим.
"Это было предписание управы — ликвидировать любыми путями граффити. Мы пытались просто закрасить, но получилось еще хуже. Мы и так выдернули деньги из бюджета. Покрасить первый этаж обычной хрущевки стоит 14 000 евро. Мы сделали хорошо. Затем я получила предписание от горуправы в течение 2 лет закрасить до крыши, но денег на это совсем нет. Я предложила увеличить срок — до 10 лет, они не согласились. Надо ведь утеплять и красить, а не просто замазывать. Возможно, нам дадут кредит, но с этим в нашем городе сложно", — сказала председатель КТ Юлия.
Предписания приходили от старшего делопроизводителя хозяйственной службы управы Валерия Симсона. Его комментарий в полном объеме: Городская управа Кохтла-Ярве разработала порядок, согласно которому квартирные товарищества могут получить назад потраченные на приведение в порядок фасадов деньги. Если фасад здания нарушает предписание о благоустройстве города Кохтла-Ярве, то у управы есть право начать надзорное производство.
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