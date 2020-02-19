ФОТОНОВОСТЬ | Одинокая дверь — это действительно вход в подъезд в Кохтла-Ярве?(2)
Во время экскурсии по Кохтла-Ярве, в котором сейчас находятся журналисты RusDelfi, редакторы заметили необычную дверь в жилом доме.
Во время экскурсии по Кохтла-Ярве, в котором сейчас находятся журналисты RusDelfi, редакторы заметили необычную дверь в жилом доме.
Возле центральной улицы в Кохтла-Ярве есть дом, в котором "висит" вот такая дверь — к ней не достроили ступеньки. Казалось бы, как жильцы заходят в подъезд? Они что, запрыгивают в дом, а выходя на улицу, спрыгивают с такой высоты?
На самом деле, как рассказали местные, это вход только в одну квартиру. Там планировали сделать салон красоты, но что-то пошло не так и от идеи осталась лишь дверь, но без подступа к ней.
Если вы знаете другие забавные места, двери, окна, то отправляйте фотографии на почту rus@delfi.ee.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил Теплова в тайге
В Москве задержали группу врачей
Китай озвучил новый путь заражения коронавирусом
Стали известны новые правила провоза денег через границу