ФОТОНОВОСТЬ | Одинокая дверь — это действительно вход в подъезд в Кохтла-Ярве?

Возле центральной улицы в Кохтла-Ярве есть дом, в котором "висит" вот такая дверь — к ней не достроили ступеньки. Казалось бы, как жильцы заходят в подъезд? Они что, запрыгивают в дом, а выходя на улицу, спрыгивают с такой высоты?

Andres Putting

На самом деле, как рассказали местные, это вход только в одну квартиру. Там планировали сделать салон красоты, но что-то пошло не так и от идеи осталась лишь дверь, но без подступа к ней.

Если вы знаете другие забавные места, двери, окна, то отправляйте фотографии на почту rus@delfi.ee.