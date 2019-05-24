ФОТОФАКТ | Мартин Репинский снял обручальное кольцо и радостно позирует с новой дамой сердца

В прошлую субботу, 18 мая, на праздновании Дня Йыхви бывший старейшина волости Йыхви и нынешний член Рийгикогу Мартин Репинский (32) появился на публике вместе со свей новой дамой сердца Екатериной Васильевой (29), пишет Kroonika.
Примечательно, что обручального кольца на безымянном пальце Репинского не было.
Репинский и Васильева вместе посетили как праздник на центральной площади города, так и вечерний прием, на котором и был сделан предлагаемый вашему вниманию кадр.
Сирет Котка-Репински в это время находилась в Нарва-Йыэсуу. Из ее страницы в Facebook следует, что они вместе с сыном Морганом проводила время у моря в компании сестры Мартина Марии Николаевой.
Екатерина со своим мужем Антоном развелась. По состоянию на 13 мая дом, которым они ранее владели вместе, является единоличной собственностью женщины.
На вопрос о том, собирается ли он разводиться с Сирет или попытается сохранить брак, Мартин не ответил. Молчание хранят и обе женщины.