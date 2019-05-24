ФОТОФАКТ | Мартин Репинский снял обручальное кольцо и радостно позирует с новой дамой сердца

Примечательно, что обручального кольца на безымянном пальце Репинского не было.

Репинский и Васильева вместе посетили как праздник на центральной площади города, так и вечерний прием, на котором и был сделан предлагаемый вашему вниманию кадр.

Сирет Котка-Репински в это время находилась в Нарва-Йыэсуу. Из ее страницы в Facebook следует, что они вместе с сыном Морганом проводила время у моря в компании сестры Мартина Марии Николаевой.

Екатерина со своим мужем Антоном развелась. По состоянию на 13 мая дом, которым они ранее владели вместе, является единоличной собственностью женщины.

На вопрос о том, собирается ли он разводиться с Сирет или попытается сохранить брак, Мартин не ответил. Молчание хранят и обе женщины.

Allikas: Jõhvi Facebook