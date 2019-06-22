ФОТО: Выяснился победитель архитектурного конкурса Йыхвиской основной школы

21 июня в Архитектурном котле Эстонского союза архитекторов состоялась торжественная церемония награждения лучших эскизов архитектурного конкурса Йыхвиской основной школы, на которой победителем был объявлен эскиз ”Tujukuju” за авторством Аллана Пилтера, Каура Талпсепа, Лаури Элтермаа, Теэле Капста, Элисе Рооc и Стена Вендика из архитектурного бюро Kauss Arhitektuur. По оценке жюри, их работа по форме была самая сильная.

Йыхвиская основная школа работает в нынешних помещениях полсотни лет и со временем здание устарело. При помощи архитектурного конкурса Йыхвиская волость хотела найти новое, более компактное и энергоэффективное решение с современной учебной средой и качественным содержанием, которое нынешнее здание предложить не может.

Kauss Arhitektuur OÜ

Школьное здание ”Tujukuju” поставит знаковый акцент между существующими зданиями государственной гимназии и спортивного холла. В победившем эскизе использованы простые, но не примитивные приемы формы и оформления — парадный вход, расположение окон, понятные и простые материалы. ”Это хорошее решение, радость от воплощения которого перевесит чувства, вызываемые сносом школьного здания, которое для многих стало родным”, — прокомментировал решение жюри волостной архитектор Йыхви Андрес Тооме.