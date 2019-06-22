ФОТО: Выяснился победитель архитектурного конкурса Йыхвиской основной школы

Объявленный в январе этого года Йыхвиской волостной управой и Эстонским союзом архитекторов архитектурный конкурс Йыхвиской основной школы выиграл эскиз «Tujukuju» архитектурного бюро Kauss Arhitektuur OÜ. Всего на конкурс поступило восемь работ.
21 июня в Архитектурном котле Эстонского союза архитекторов состоялась торжественная церемония награждения лучших эскизов архитектурного конкурса Йыхвиской основной школы, на которой победителем был объявлен эскиз ”Tujukuju” за авторством Аллана Пилтера, Каура Талпсепа, Лаури Элтермаа, Теэле Капста, Элисе Рооc и Стена Вендика из архитектурного бюро Kauss Arhitektuur. По оценке жюри, их работа по форме была самая сильная.
Йыхвиская основная школа работает в нынешних помещениях полсотни лет и со временем здание устарело. При помощи архитектурного конкурса Йыхвиская волость хотела найти новое, более компактное и энергоэффективное решение с современной учебной средой и качественным содержанием, которое нынешнее здание предложить не может.
Школьное здание ”Tujukuju” поставит знаковый акцент между существующими зданиями государственной гимназии и спортивного холла. В победившем эскизе использованы простые, но не примитивные приемы формы и оформления — парадный вход, расположение окон, понятные и простые материалы. ”Это хорошее решение, радость от воплощения которого перевесит чувства, вызываемые сносом школьного здания, которое для многих стало родным”, — прокомментировал решение жюри волостной архитектор Йыхви Андрес Тооме.
Сильной стороной победившего проекта жюри назвало внутреннюю логистику здания. Помимо основной школы в новом школьном здании нужно было разместить столовую гимназии и проход для гимназистов в спортивный холл таким образом, чтобы траектории учеников двух школ не пересекались. При этом столовые обеих школ обслуживаются одним кухонным блоком. Важным посчитали и отдельный вход для школьников начальной школы, а также расположение учебных классов начальной школы и учеников с особыми потребностями отдельно от классов учеников постарше.
”Расположение и группировка помещений проста и логична, сформированы четко разграниченные функциональные зоны: актовый зал и музыкальный класс, помещения основной школы, помещения начальной", — добавил Тооме.
Призовой фонд конкурса составил 22 тысячи евро, размер первой премии — 8000 евро. Эскиз ”Koos” архитектурного бюро Kolm Pluss Üks, занявший второе место, удостоился премии в 6000 евро. Занявшему третье место эскизу ”Kakuke” архитектурного бюро Molumba вручили 4000 евро. Также были выданы две поощрительные премии по 2000 евро: их получили эскизы ”Basiilika” (Arhitekt Must OÜ) и ”Vaheaeg” (Luhse ja Tuhal OÜ).
Проект финансируется на основании списка предложений второго тура инвестиционной программы ”Приведение в порядок основных школ в период 2014-2020”, которая является подразделом программы ”Приведение в порядок школьной сети”.
В жюри архитектурного конкурса вошли заместитель старейшины Йыхви Виктория Цвентарная, специалист по планированию волостной управы Йыхви Рихо Ныммик, директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон и представители Эстонского союза архитекторов Сандер Аас, Яак Уймеринд, Индрек Саарепера и Ану Таммемяги.
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