ФОТО | Врач Ида-Вируской больницы показал, как одевается для борьбы с коронавирусом

Врач Ида-Вируской центральной больницы Максим Куневич на странице в фэйсбуке показал, сколько слоев одежды ему приходится надевать на себя, чтобы не заразиться коронавирусом во время пандемии.
"Анестезиолог нашего отделения интенсивной терапии больных COVID-19 д-р Максим Куневич запечатлил на фото начало своей рабочей недели, напоминая, что борьба с короновирусом все еще продолжается. Каждый может помочь в этом, продолжая соблюдать простые правила: оставаться дома, чаще мыть руки и общаться дистанционно", — написано на странице больницы.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
Опасно для жизни: Киев обновил рекорд по загрязненности воздуха
Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая
Врач из Китая назвал три простых способа защититься от COVID-19
Раскрыты последствия COVID-19: вирусолог не стал молчать