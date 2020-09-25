25.09.2020, 15:23

ФОТО | ”Восточный рокот”: в Ида-Вирумаа саперы обезвредили более тысячи снарядов


EST
Ida Kõmin 2020
Ida Kõmin 2020Foto: Päästeamet

Саперы Спасательного департамента в сотрудничестве и Сил обороны обнаружили и обезвредили в Ида-Вирумаа в течение недели 1191 снряд.

В рамках операции ”Восточный рокот” за неделю были обезврежены 566 снарядов, 451 минометная мина, одна авиационная бомба и 164 гранаты.

Целью ”Восточного рокота” было очистить окрестности волости Тойла и реки Валасте, а также территорию между Сиргала и Аувере от снарядов времен Второй мировой, тем самым сделав место более безопасным. На всей этой местности когда-то проходили бои.

Саперы просят всех, кто обнаружил или имеет в распоряжении боевые снаряды или взрывчатые вещества, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Читайте также: