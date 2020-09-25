ФОТО | ”Восточный рокот”: в Ида-Вирумаа саперы обезвредили более тысячи снарядов(13)
Саперы Спасательного департамента в сотрудничестве и Сил обороны обнаружили и обезвредили в Ида-Вирумаа в течение недели 1191 снряд.
Саперы Спасательного департамента в сотрудничестве и Сил обороны обнаружили и обезвредили в Ида-Вирумаа в течение недели 1191 снряд.
В рамках операции ”Восточный рокот” за неделю были обезврежены 566 снарядов, 451 минометная мина, одна авиационная бомба и 164 гранаты.
Целью ”Восточного рокота” было очистить окрестности волости Тойла и реки Валасте, а также территорию между Сиргала и Аувере от снарядов времен Второй мировой, тем самым сделав место более безопасным. На всей этой местности когда-то проходили бои.
Саперы просят всех, кто обнаружил или имеет в распоряжении боевые снаряды или взрывчатые вещества, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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