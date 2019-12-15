15.12.2019, 12:45

ФОТО: Вблизи Тойла загорелся двухэтажный дом: причина пожара неизвестна


EST
ФОТО: Вблизи Тойла загорелся двухэтажный дом: причина пожара неизвестна
Lugeja foto

Сегодня в районе 9 часов утра сообщили о пожаре в волости Тойла в деревне Конью, где загорелся двухэтажный жилой дом. В середине дня работы по тушению пожару еше продолжались.

Спасательный департамент подтвердил Delfi, что о пожаре в Центр тревоги сообщили в 9:08.

Изначально загорелась крыша дома, потом огонь добрался до второго этажа. Жилец позже сказал, что он готовил на электрической плите на первом этаже, когда заметил пожар. Он считал, что произошло замыкание. Так как пламя распространялось быстро, он покинул дом, чтобы спастись.

Спасатели пытаются сохранить первый этаж дома, на место прибыли и электрики.

Пожар удалось потушить после 12 часов дня.

Читайте также: