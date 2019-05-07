ФОТО: В Силламяэ — выстрелы и военные. Не пугайтесь, это бои в рамках учений "Весенний шторм"

Учения начались рано утром и продлятся до позднего вечера. По словам репортера Delfi, военные пытаются защитить город от захватчиков.

"Боеприпасы начинают кончаться, военныым удается делать лишь единичные выстрелы. Большинство тех, кто "ранен" или "убит", унесли с места учений", — описывает он ситуацию.

Проблем с местными жителями не происходило.