07.05.2019, 14:05
ФОТО: В Силламяэ — выстрелы и военные. Не пугайтесь, это бои в рамках учений "Весенний шторм"(83)
Во вторник в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходит симуляция боевых действий в городском пространстве.
Во вторник в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходит симуляция боевых действий в городском пространстве.
Учения начались рано утром и продлятся до позднего вечера. По словам репортера Delfi, военные пытаются защитить город от захватчиков.
"Боеприпасы начинают кончаться, военныым удается делать лишь единичные выстрелы. Большинство тех, кто "ранен" или "убит", унесли с места учений", — описывает он ситуацию.
Проблем с местными жителями не происходило.
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