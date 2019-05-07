07.05.2019, 14:05

ФОТО: В Силламяэ — выстрелы и военные. Не пугайтесь, это бои в рамках учений "Весенний шторм"

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rus.delfi.ee
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Foto: Tiit Blaat

Во вторник в рамках учений "Весенний шторм" в Силламяэ проходит симуляция боевых действий в городском пространстве.

Учения начались рано утром и продлятся до позднего вечера. По словам репортера Delfi, военные пытаются защитить город от захватчиков.

"Боеприпасы начинают кончаться, военныым удается делать лишь единичные выстрелы. Большинство тех, кто "ранен" или "убит", унесли с места учений", — описывает он ситуацию.

Проблем с местными жителями не происходило.

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