ФОТО | В Силламяэ полиция спасла от чаек трех брошенных котят

Заметившие котят прохожие разогнали чаек и взяли животных под свою опеку. Позже, котята были переданы двум молодежным полицейским — Кристийне Монин и Андрею Яровому –, а также находящейся вместе с ними помощнику полицейских Ксении Савченко. Полицейские отвезли котят к ветеринару, которая их осмотрела и подтвердила, что котятам был всего примерно месяц от роду. После медицинского осмотра, котят отвезли в приют домашних животных некоммерческой организации Neli Käppa.

Полиция благодарит ответственных прохожих, которые спасли жизнь трем новорожденным животным, и также выражает благодарность волонтерам НКО Neli Käppa, которая обеспечит котятам безопасное и беззаботное взросление.

Обязанность каждого владельца домашнего животного — заботиться и ручаться за жизнь своего питомца. По правилам содержания котов и собак города Силламяэ, люди, которые хотят освободиться от своих питомцев, должны отвезти питомцев в приют или обеспечить надлежащее усыпление животного под наблюдением ветеринара.

Полиция напоминает, что несоблюдение упомянутых предписаний карается штрафом, а по статье Пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животными, ненадлежащее обращение с животными может привести к тюремному заключению на срок до одного года.