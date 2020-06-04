ФОТО | В Силламяэ полиция спасла от чаек трех брошенных котят

Ранним утром 3 июня прохожие обнаружили в Силламяэ на бульваре Эстония спрятанную в кусты коробку. В коробке находилось три брошенных котенка, чьи жизни находились в опасности из-за любопытствующих около коробки чаек, пишет Нарвское отделение полиции в Facebook.
Заметившие котят прохожие разогнали чаек и взяли животных под свою опеку. Позже, котята были переданы двум молодежным полицейским — Кристийне Монин и Андрею Яровому –, а также находящейся вместе с ними помощнику полицейских Ксении Савченко. Полицейские отвезли котят к ветеринару, которая их осмотрела и подтвердила, что котятам был всего примерно месяц от роду. После медицинского осмотра, котят отвезли в приют домашних животных некоммерческой организации Neli Käppa.
Полиция благодарит ответственных прохожих, которые спасли жизнь трем новорожденным животным, и также выражает благодарность волонтерам НКО Neli Käppa, которая обеспечит котятам безопасное и беззаботное взросление.
Обязанность каждого владельца домашнего животного — заботиться и ручаться за жизнь своего питомца. По правилам содержания котов и собак города Силламяэ, люди, которые хотят освободиться от своих питомцев, должны отвезти питомцев в приют или обеспечить надлежащее усыпление животного под наблюдением ветеринара.
Полиция напоминает, что несоблюдение упомянутых предписаний карается штрафом, а по статье Пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животными, ненадлежащее обращение с животными может привести к тюремному заключению на срок до одного года.
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