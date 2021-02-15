ФОТО | В результате пожара сильно пострадал Храм Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу

В 5 утра был получен сигнал о сработавшей сигнализации. Приехавший охранник увидел пожар в оконной раме. Пожар был снаружи, по этой причине пожарные не исключают возможность поджога. Огонь пошел вверх храма и перекинулся на крышу.

Пострадал весь алтарь. От дыма пострадали иконы 18 века. Икона Спасителя из разрушенного во время войны Собора Вознесенского Нарвы — утрачена полностью. Очень пострадал дубовый иконостас 19 века.

Точную причину пожара установит следствие. Экспертиза оценит стоимость восстановительных работ.

Храм принимает пожертвования на восстановление:

MPEOK NARVA-JOESUU JUMALAEMA Kaasani ikoni Kogudus Vabaduse 63, reg nr. 80202491

a/a EE102200221019575635