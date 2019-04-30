ФОТО: В приведенной в порядок бывшей нарвской мебельной фабрике скоро откроется не только A1000 Market. Шикарное кафе, производственные цеха, выставочная площадка

На этих 5200 квадратных метрах 17 мая пройдет строительная выставка-ярмарка, аналогичная той, что ежегодно бывает в Таллинне в выставочных павильонах в Пирита. Организацией выставки занимается компания Estonian Fairs Ltd.

”На открытие выставки мы ожидаем премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Он сам выразил желание побывать на ней”, — рассказал Александр Брокк.

Что произойдет, если все-таки выставочная деятельность будет не очень интенсивной, а соответственно — не очень прибыльной? Александр Брокк говорит, что на этот случай есть вариант разделения большого пространства на секторы с помощью временных перегородок (например, формируя секторы в соответствии с окнами — по одному на каждый) и поиска арендаторов для них.

Он не берется судить, представителей каких сфер бизнеса могла бы привлечь данная недвижимость, указывая в то же время, что это могли бы быть в числе прочего и магазины. ”Все условия для их работы есть”, — утверждает Брокк, указывая на то, что одно из самых сильных мест объекта — огромная парковка, почти на 200 мест.

Кафе масштабов клуба



В примыкающем к цехам, с уникальными железобетонными конструкциями, двухэтажном здании, находящемся напротив нарвского бюро ARK, совсем скоро откроется кафе Narova Grill House, которое уместнее было бы назвать клубом. На его втором этаже обустраивают банкетный зал. Там будут проходить и вечеринки с танцами, а при необходимости его можно будет использовать и как конференц-зал.

На первом этаже — непосредственно кафе, главной темой оформления интерьера которого стала Старая Нарва. Фотографии видов довоенного города украшают стены, столы. Над дизайном работали таллиннские специалисты.

Реновацией здания и обустройством кафе, на 80 мест, занимался непосредственно собственник. Но управлять им будет арендатор.

”Это не нарвская фирма, имеющая богатый опыт в ресторанном бизнесе, — сообщает Брокк. — Все будет очень качественно и интересно. Например, гриль-блюда будут готовить на глазах у посетителей. Все кухонное оборудование — это самая современная новая техника. На второй этаж еду будет доставлять специальный лифт. У меня на днях был тут в гостях человек, хозяин аналогичного заведения, и он, посмотрев на нашу кухню, сказал, что это, конечно, высший уровень”.

На крыше здания предприниматель надеется обустроить летнюю террасу.

В общей сложности кафе занимает 564 квадратных метра.

Говоря о восстановлении всего комплекса зданий, Александр Брокк выражает надежду на то, что до конца года будет все восстановлено полностью.

”Это будет итог работы шести с половиной лет. Смогу больше времени посвящать кожзаводу, одному из крупнейших в регионе”, — говорит Брокк, продолжающий руководить заводом Nakro, основанным в 1984 году.

- Можете называть хотя бы примерную сумму инвестиций в восстановление комплекса фабрики?

- Очень много, не один миллион… Даже сложно сказать.

- Но все-таки, какой примерно порядок?

- Вот только в кафе было инвестировано около полумиллиона. Реконструкция финансируется, конечно, при кредитной банковской поддержке.

С властями сложно достичь понимания



Александр Брокк сообщает, что кафе уже практически готово к открытию, и оно может произойти в мае. По словам предпринимателя, сейчас все зависит от городских властей, от того, как быстро они дадут разрешение на использование. При этом Брокк сетует на то, что понимания со стороны власти очень сложно достичь по многим вопросам. В частности от предпринимателя ждут того, чтобы он установил на крыше, по ее профилю, ”заборчик”, высотой в полтора метра, который скрыл бы трубу, якобы портящую вид здания.

”Чтобы увидеть эту трубу, надо еще постараться. Она же совсем небольшая. Утверждение, что она портит вид — абсурдное. Это же не Старый Таллинн, например. Здесь нет ансамбля исторической архитектуры. Это же по сути производственный район, внешний вид которого мы, несомненно, облагородили”, — говорит Брокк, подчеркивая, что сохранение архитектурных особенностей фабрики было принципиальным, хотя объект и не находится под защитой Департамента охраны памятников старины.