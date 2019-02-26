ФОТО: В Нарве спасатели пришли на помощь застрявшей в ограде агрессивной овчарке, а потом отпустили ее в чистом поле. По-другому никак

”Доехали с овчаркой до находящегося неподалеку частного сектора, поговорили там с жителями. Но, к сожалению, хозяев животного найти не удалось, — рассказали в Спасательном департаменте. — Пришлось немецкую овчарку выпустить, что называется, в чистом поле. Сделать что-то еще не представлялось возможным. У Спасательного департамента другие задачи, и в рабочее время сотрудники в любом случае не могут заниматься не относящимися к ним делами. Насколько собака представляет опасность для окружающих, опять же могут судить только специалисты”.

Тот же самый пес, что пугал нарвитян год назад?



Проблему можно назвать хронической. Ровно год назад неподалеку от места, где собака застряла в ограждении, на Липовой ямке (Йоаорг) бегали две бесхозные немецкие овчарки, наводя страх на прохожих. Возможно, та, что сегодня спасли — одна из них.

Год назад у Нарвы опять же не было договора по работе с бродячими собаками ни с одним приютом. Договор с Grey Dogs закончился в 2017 году, а в начале 2018-го собаками было некому заниматься. Год назад общественный резонанс вызвала история, когда те две немецкие овчарки, можно сказать, заблокировали мужчину с ребенком, а освободить их смогли только прибывшие на место полицейские. Людей полиция тогда доставила домой, а собаки продолжили свою самостоятельную прогулку.

Активисты тогда выяснили, что собаки — не бездомные, но убегали из дома постоянно, то есть хозяин нарушал закон, запрещающий свободный выгул животных, без присмотра, без поводка.

Знали бы — не подписали бы



Весной прошлого года по итогам очередного (три попытки были провальными) конкурса Нарва заключила все-таки договор с Grey Dogs, но приют оказывал услугу только до октября — пока у города не кончились деньги на оплату этой работы.

”Тогда Нарва все-таки приняла наши условия, прежде всего, главное — согласилась оплачивать не только конкретные вызовы, но и дежурства специалистов, но, в то же время, выделила абсурдно небольшую сумму на приобретение этой услуги — 6500 евро до конца года. К октябрю эти деньги закончились, а предоставлять дополнительное финансирование город не стал. Если бы мы знали, что все так и будет, то просто не стали бы подписывать такой договор. Невозможно работать в подобном режиме — сначала нанимать дополнительных специалистов, а потом отказываться от их услуг”, — говорит директор кохтла-ярвеского приюта Grey Dogs Александр Ключанкин.

По его словам, Grey Dogs не стали участвовать в конкурсе, который Нарвская горуправа провела в этом январе, так как в его условиях пожелания организации не были учтены. Сейчас идет вторая попытка сбора предложений в рамках соответствующей поставки, но, возможно, опять не поступит ни одного — Grey Dogs не участвует.

”Нарвским властям кажется, что мы хотим слишком многого, хотя уверяю вас, что работа с бродячими животными, их отлов в принципе не приносит никакого дохода, это, по сути, убыточное занятие. Ну что ж, если наши предложения не устраивают Нарву, пусть город найдет деньги, чтобы построить приют для собак на своей территории, а оператора для него пусть ищут на конкурсной основе. Не думаю, что это будет выгоднее для городского бюджета, чем работа с нами”, — отмечает Ключанкин.

Он информирует, что сейчас у Grey Dogs есть действующие договоры со всеми самоуправлениями региона, за исключением Нарвы и Силламяэ.

Добровольные защитники животных изменили ситуацию



Приют Grey Dogs более шести лет работает с Нарвой, и до какого-то момента все складывалось сравнительно благополучно. Между тем, в последние годы количество заказов на отлов животных резко упало, в первую очередь, из-за активного участия в отлове других некоммерческих организаций и добровольцев. Полученные от осуществленной работы средства перестали покрывать даже постоянные расходы приюта — по зарплатам работников, коммунальным услугам, транспорту и так далее. Со стороны Grey Dogs было сделано предложение внести изменения в условия конкурсов таким образом, чтобы у приюта была возможность получать от города абонентскую плату, которая позволила бы покрыть полностью или частично постоянные расходы.

В Grey Dogs отмечают, что социальные сети помогли сделать многих неравнодушных людей активными, но добровольцы, работая бесплатно, конечно, не могут гарантировать отлов бродячих животных в любое время дня и ночи, тогда, когда это потребуется. И, что не менее важно, от них, разумеется, нельзя требовать обеспечения достаточного количества мест для содержания животных. Вообще ничего нельзя требовать, если нет подразумевающего требования договора.

Александр Ключанкин уверен, что Нарва должна проводить поставку на отлов собак и кошек вместе, не устраивая двух отдельных конкурсов. Это, по его мнению, позволило бы участникам поставки предлагать более выгодные городу условия.

От приютов ждут предложений, не ограничивая суммой



Между тем, сейчас идет сбор предложений именно на конкурс по собакам.