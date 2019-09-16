16.09.2019, 10:04

ФОТО: В Нарве произошла стрельба: человек ранен, стрелок находится в бегах

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rus.delfi.ee
EST 15
ФОТО: В Нарве произошла стрельба: человек ранен, стрелок находится в бегах
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Полиция получила сообщение, что в Нарве у дома на Таллиннском шоссе произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек.

Стрелок сбежал с места преступления. Пострадавший получил ранение в руку, ему оказали первую помощь.

Полиция запустила операцию по поимке стрелка.

Если вы стали свидетелем стрельбы, полиция просит немедленно позвонить по номеру 112.

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