ФОТО: В Нарве произошла стрельба: человек ранен, стрелок находится в бегах

Полиция получила сообщение, что в Нарве у дома на Таллиннском шоссе произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек.
Стрелок сбежал с места преступления. Пострадавший получил ранение в руку, ему оказали первую помощь.
Полиция запустила операцию по поимке стрелка.
Если вы стали свидетелем стрельбы, полиция просит немедленно позвонить по номеру 112.
В Чечне забросали камнями поезд из Петербурга
Третий бой между Головкиным и Альваресом пройдет в 2020 году
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку