ФОТО | В Нарве проходит пикет в поддержку отправленного в отставку Евграфова. Райк: я тоже пойду!

Пикет проходит возле здания Нарвского горсобрания . Мирная акция началась в 15:30 и продлится до 16:30.

По состоянию на 15:30 к месту проведения пикета пришли пока 4 человека.

В 15:45 на месте уже было 16 человек и появился первый плакат в поддержку Евшрафова.

К этому времени полицейская патрульная машина уже два раза проехала мимо собравшихся. Погода плохая, идет дождь. Те кто пришли, соблюдают дистанцию и находятся в масках.

К 16:00 подошла (как обещала, об этом читайте ниже) оппозиционный депутат Катри Райк. Похоже, половина из собравшихся — журналисты.

На протяжении недели нарвская инициативная группа Дмитрий Мелис, Алла Деловая и Андрей Зайцев собирали подписи в поддержку Евграфова. Всего было собрано 2856 подписей.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили заявление организаторов, что пикет зарегистрирован как открытое собрание.

Ранее Евграфов сказал, что во время проведения пикета что-то может выйти из-под контроля. "Опасения есть, и самое главное, я не хочу, чтобы вот эту историю кто-то использовал во имя своего личного пиара. То есть это не предвыборная кампания. Это не создание каких-то партийных блоков, как где-то уже начинало звучать. Это просто волеизъявление людей, которые дают оценку моей работе. И это самое главное. Хочу, чтоб так и осталось. Но это должно быть миролюбиво и только в рамках определенной этики: без хамства, без оскорблений и взаимовежливо", — призвал Евграфов и напомнил, чтобы люди соблюдали правило 2+2 в свете распространения коронавируса.

"Мы побеседовали с организаторами пикета и попросили соблюдать меры социальной дистанции, чтобы защититься от возможного распространения вируса", — говорит руководитель патрульного отделения Нарвского отделения полиции Александр Урб.

По его словам, полиция не будет следить на месте за правопорядком — в случае необходимости представители правопорядка всегда готовы реагировать на происшествия. "Также при возникновении каких-либо вопросов мы можем всегда связаться с организаторами, так как они оставили нам свои контактные данные", — добавляет он.