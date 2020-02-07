07.02.2020, 15:09

ФОТО | В Нарве полиция ищет молодого человека из-за возможного правонарушения


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ФОТО | В Нарве полиция ищет молодого человека из-за возможного правонарушения
PPA

Нарвское отделение полиции в Facebook просит помощи в установлении линости молодого человека, который может быть связан с совершением правонарушения.

Если кто-то знает этого молодого человека, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.

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