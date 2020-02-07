07.02.2020, 15:09
ФОТО | В Нарве полиция ищет молодого человека из-за возможного правонарушения
Нарвское отделение полиции в Facebook просит помощи в установлении линости молодого человека, который может быть связан с совершением правонарушения.
Нарвское отделение полиции в Facebook просит помощи в установлении линости молодого человека, который может быть связан с совершением правонарушения.
Если кто-то знает этого молодого человека, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Изъяли деньги, десятки автомобилей и квартир: Лукашенко об афере
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Что происходит на круизном лайнере, закрытом в Японии на карантин
Российский клуб "Тамбов" подписал контракт с Каплиенко