07.02.2020, 15:09
ФОТО | В Нарве полиция ищет молодого человека из-за возможного правонарушения(1)
Нарвское отделение полиции в Facebook просит помощи в установлении линости молодого человека, который может быть связан с совершением правонарушения.
Нарвское отделение полиции в Facebook просит помощи в установлении линости молодого человека, который может быть связан с совершением правонарушения.
Если кто-то знает этого молодого человека, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Взять кредит можно будет на кассе продуктового магазина
Срочное заявление Лукашенко о коронавирусе
Что происходит на круизном лайнере, закрытом в Японии на карантин
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы