ФОТО: В Нарве открылся второй магазин Grossi, скоро начнет работать третий

Менее чем через пять месяцев после появления в Нарве первого магазина Grossi Олег Гросс открыл сегодня второй – в принадлежащем предпринимателю торговом центре Megamarket. Еще через пять месяцев откроет третий.
На открытие магазина, как это обычно бывает в Нарве, собралось множество нарвитян. Радостно, воздушными шарами в руках, первые посетители оформляли карты клиента, делали первые покупки.
Сам Гросс отнесся к происходящему скорее буднично – прилетев к торговому центру на своем вертолете чуть раньше 10.00, менее чем через час, он улетел из Нарвы. Число магазинов его сети давно перевалило за 60, и в появлении очередного ничего исключительного нет.
Разве, что то, что первые два месяца Grossi в Megamarket будет работать буквально через стенку от Rimi, в магазины ведет общий вход: Rimi – направо, Grossi – налево. Олег Гросс говорит, что столь плотная конкуренция уже случалась в истории сети, а в это время, пока у Rimi не закончится аренда, обещает нарвитянам особенно интересные цены – ситуация вынуждает к ценовой борьбе.
- Что дальше? Где и когда откроется следующий нарвский Grossi?
- Следующий магазин будет в центре «Тэмпо» (на данный момент это мебельный торговый центр, где главными арендаторами являются Sotka, Asko и Diivaniparadiis, - прим. авт.), - сказал Олег Гросс Delfi. - Договор аренды на тех площадях, которые нам нужны для Grossi заканчивается в апреле. После этого нужно будет провести некоторые строительные работы, и где-то, я думаю, в июле наш магазин откроется.
- Так быстро удастся перестроить помещения?
- Да, особенных сложностей нет. Здание же стоит, оно в порядке. Нужно провести санитарный ремонт, и подготовить то, что нужно именно для продовольственного магазина.
- Где и когда откроется четвертый?
- В здании, в котором пока работает на улице Пяхклимяэ Maxima. Это произойдет в 2021 году, так как договор у Maxima заканчивается в сентябре 2020 года.
- А приобретенный вами Centrum, где работает рынок, пока будет оставаться рынком?
- Народу он нравится, и если он будет хорошо работать, то его не тронем, там все останется, как есть. Время покажет.
Всего около года прошло с того момента, когда Олег Гросс начал свою экспансию в Нарву — на данный момент им приобретено 5 объектов недвижимости. Все они находятся с одной стороны Таллиннского шоссе, делящего город на две половины. Гросс говорит, что пока не было интересных предложений от продавцов недвижимости, расположенной с другой стороны, но надеется, что они появятся, и завоевание Нарвы сетью Grossi продолжится.
«Это странно, наверное, но мы видим, что нарвский покупатель любит именно эстонские продукты, нашу продукцию (у Олега Гросса есть мясное производство, производство кулинарных изделий, - прим. авт.) в большей степени, чем средний эстонец. В первом нарвском магазине Grossi местные продовольственные товары продаются почти в два раза лучше, чем в магазинах, расположенных в тех районах, где в основном эстонцы живут. Для меня это и очень приятно, и очень важно», - сказал Гросс.