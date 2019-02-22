ФОТО: В Нарве открылся второй магазин Grossi, скоро начнет работать третий



На открытие магазина, как это обычно бывает в Нарве, собралось множество нарвитян. Радостно, воздушными шарами в руках, первые посетители оформляли карты клиента, делали первые покупки.

Сам Гросс отнесся к происходящему скорее буднично – прилетев к торговому центру на своем вертолете чуть раньше 10.00, менее чем через час, он улетел из Нарвы. Число магазинов его сети давно перевалило за 60, и в появлении очередного ничего исключительного нет.

Разве, что то, что первые два месяца Grossi в Megamarket будет работать буквально через стенку от Rimi, в магазины ведет общий вход: Rimi – направо, Grossi – налево. Олег Гросс говорит, что столь плотная конкуренция уже случалась в истории сети, а в это время, пока у Rimi не закончится аренда, обещает нарвитянам особенно интересные цены – ситуация вынуждает к ценовой борьбе.

- Что дальше? Где и когда откроется следующий нарвский Grossi?

- Следующий магазин будет в центре «Тэмпо» (на данный момент это мебельный торговый центр, где главными арендаторами являются Sotka, Asko и Diivaniparadiis, - прим. авт.), - сказал Олег Гросс Delfi. - Договор аренды на тех площадях, которые нам нужны для Grossi заканчивается в апреле. После этого нужно будет провести некоторые строительные работы, и где-то, я думаю, в июле наш магазин откроется.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

- Так быстро удастся перестроить помещения?

- Да, особенных сложностей нет. Здание же стоит, оно в порядке. Нужно провести санитарный ремонт, и подготовить то, что нужно именно для продовольственного магазина.

- Где и когда откроется четвертый?