ФОТО: В Нарве открылся дом эстонского языка! Смотрите, кто пришел на торжество

”Мы очень рады нашему новому дому, поскольку теперь мы находимся в самом центре культурной и творческой Нарвы, где под одной крышей с нами работают театральный центр Narva Vaba Lava, нарвская студия ERR и инкубатор предпринимательства Objekt. Наш переезд расширил присутствие государства в Нарве, сделал его ближе к людям, мы создали 20 рабочих мест и в самом лучшем смысле мы являемся хорошим примером открытости государства людям, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. — Обучение эстонскому языку и создание языковой среды для практики — это лишь часть нашей деятельности. Нарвский дом эстонского языка, несомненно, станет еще одним форпостом эстонской культуры в Ида-Вирумаа”.

По словам руководителя нарвского дома эстонского языка Маргариты Кялло, учебная деятельность и услуги, предлагаемые в доме языка, разнообразят возможности использования и практики эстонского языка в Ида-Вирумаа. ”Открытие дома эстонского языка в Нарве значительно повысит доступность качественного обучения эстонскому языку и интеграционной поддержки во всем регионе. Помимо Нарвы мы развиваем сотрудничество с местными самоуправлениями и учебными заведениями в Кохтла-Ярве и Силламяэ, чтобы и тамошним жителям предлагать бесплатное обучение эстонскому языку и консультации”, — сказала Маргарита Кялло.

На открытие нарвского дома эстонского языка пришли представители парламента, правительства, министерств, государственных департаментом, местных самоуправления, посольств и прочих партнерских организаций. На открытии прошла веселая викторина, в ходе которой знание эстонского языка смогли проверить оперная певица и главный организатор Нарвских дней оперы Юлия Савицкая, инструменталист, организатор джазового фестиваля и директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий и член легендарной хип-хоп группы 5Miinust Павел Бочаров, известный под псевдонимом Venelane.

В дом эстонского языка приглашаются все взрослые люди, для кого эстонский не является родным языком, независимо от уровня владения государственным языком, чтобы изучать и практиковать эстонский язык или просто послушать эстонскую речь и быстрее освоиться с местной жизнью. В доме эстонского языка предлагаются различные формы обучения эстонскому языку: языковые курсы разных уровней, обучение в тандеме с эстонцем, участие в языковых кафе или киновечерах, также организуется языковая практика в формате учебных комнат. В доме эстонского языка также можно получить профессиональную языковую консультацию. Все услуги дома эстонского языка бесплатны.

Нарвский дом эстонского языка открыт для посетителей по будням по адресу Линда, 2. Все желающие могут связаться по адресу электронной почты eestikeelemaja@integratsioon.ee или по телефону 6599 030.

В составе Фонда интеграции работает два дома эстонского языка — в Таллинне и Нарве. Первый дом эстонского языка был открыт в начале 2019 года в Таллинне по адресу бульвар Рявала, 5. Деятельность домов эстонского языка финансируются через Министерство культуры из государственного бюджета и Европейского социального фонда.