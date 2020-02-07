ФОТО: В Нарве начинается строительство первого в городе магазина Lidl
Начинается строительство первого нарвского магазина популярной сети Lidl, которая должна потеснить действующих игроков эстонского рынка продовольственных товаров.
Начинается строительство первого нарвского магазина популярной сети Lidl, которая должна потеснить действующих игроков эстонского рынка продовольственных товаров.
Пустырь в начале Таллиннского шоссе, где некогда находился нарвский молокозавод, очистили от снега, привезли элементы ограждения, которым окружат территорию, начинаются земельные работы, пишет prospekt.ee.
По словам директора городского Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно, первый нарвский Lidl будет готов принять покупателей примерно через год.
По словам бывшего главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, застройщик согласился интересным образом обустроить и прилегающую территорию.
"Важный аспект проекта в том, что перед магазином будет что-то вроде мини-площади, где можно и на скейтборде покататься, и с детьми погулять, и просто посидеть. Это то, чего, на мой взгляд, не хватает нашему городскому пространству, в том числе и другим торговым центрам — своеобразной дружелюбной игривости, человеческого масштаба”, — отмечал в свое время Сергеев.
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