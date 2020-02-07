07.02.2020, 14:08

ФОТО: В Нарве начинается строительство первого в городе магазина Lidl


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ФОТО: В Нарве начинается строительство первого в городе магазина Lidl
Роман Викулов / prospekt.ee

Начинается строительство первого нарвского магазина популярной сети Lidl, которая должна потеснить действующих игроков эстонского рынка продовольственных товаров.

Пустырь в начале Таллиннского шоссе, где некогда находился нарвский молокозавод, очистили от снега, привезли элементы ограждения, которым окружат территорию, начинаются земельные работы, пишет prospekt.ee.

По словам директора городского Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно, первый нарвский Lidl будет готов принять покупателей примерно через год.

По словам бывшего главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, застройщик согласился интересным образом обустроить и прилегающую территорию.

"Важный аспект проекта в том, что перед магазином будет что-то вроде мини-площади, где можно и на скейтборде покататься, и с детьми погулять, и просто посидеть. Это то, чего, на мой взгляд, не хватает нашему городскому пространству, в том числе и другим торговым центрам — своеобразной дружелюбной игривости, человеческого масштаба”, — отмечал в свое время Сергеев.

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