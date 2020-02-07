ФОТО: В Нарве начинается строительство первого в городе магазина Lidl

Пустырь в начале Таллиннского шоссе, где некогда находился нарвский молокозавод, очистили от снега, привезли элементы ограждения, которым окружат территорию, начинаются земельные работы, пишет prospekt.ee.

По словам директора городского Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно, первый нарвский Lidl будет готов принять покупателей примерно через год.

По словам бывшего главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, застройщик согласился интересным образом обустроить и прилегающую территорию.

"Важный аспект проекта в том, что перед магазином будет что-то вроде мини-площади, где можно и на скейтборде покататься, и с детьми погулять, и просто посидеть. Это то, чего, на мой взгляд, не хватает нашему городскому пространству, в том числе и другим торговым центрам — своеобразной дружелюбной игривости, человеческого масштаба”, — отмечал в свое время Сергеев.