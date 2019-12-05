ФОТО: В Нарва-Йыэсуу сгорел дом при православном храме. В поджоге подозревают священника

В ночь на 29 ноября соседи храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу заметили языки пламени в окнах приходского дома, расположенного рядом с церковью. Вызвали спасателей, которые не дали огню распространится. Выяснилось, что здание мог поджечь бывший настоятель церкви, но что его подвигло совершить данное преступление, пока неизвестно.

”29 ноября произошел поджег части хозяйского здания церкви, расположенной на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, — рассказала RusDelfi пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова. — Первоначальный ущерб составил 6000 евро. Подозрение в совершении данного преступления предъявлено 27-летнему мужчине. Его подозревают в повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба. Под стражу по этому делу никто не взят”.

По информации RusDelfi, подозреваемым является иерей Алексий Пидвысоцкий, уже заштатный священник Православной церкви.

Narva Jõesuu tulekahju Foto: Roman Vikulov

По версии полиции, злоумышленник взломал дверь в правое (деревянное) крыло здания и поджег его изнутри. Основательно пострадали даже половые балки, а почти все находившееся внутри помещения сгорело. В числе прочего были уничтожены иконы и немалое число экземпляров книги краеведа Виктора Стрелкова ”Мой храм”, посвященной данной церкви в приморском городке.

В левой части приходского дома находятся и жилые помещения. Не так давно там постоянно проживал человек, но в момент пожара в доме никого не было.