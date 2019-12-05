ФОТО: В Нарва-Йыэсуу горел дом при православном храме. В поджоге подозревают священника(35)
В курортном Нарва-Йыэсуу случилось ЧП. Рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери подожгли дом. Главный подозреваемый — местный 27-летний священник.
В курортном Нарва-Йыэсуу случилось ЧП. Рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери подожгли дом. Главный подозреваемый — местный 27-летний священник.
В ночь на 29 ноября соседи храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу заметили языки пламени в окнах приходского дома, расположенного рядом с церковью. Вызвали спасателей, которые не дали огню распространится. Выяснилось, что здание мог поджечь бывший настоятель церкви, но что его подвигло совершить данное преступление, пока неизвестно.
”29 ноября произошел поджег части хозяйского здания церкви, расположенной на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, — рассказала RusDelfi пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова. — Первоначальный ущерб составил 6000 евро. Подозрение в совершении данного преступления предъявлено 27-летнему мужчине. Его подозревают в повреждении или уничтожении чужой вещи, причинении значительного ущерба. Под стражу по этому делу никто не взят”.
По информации RusDelfi, подозреваемым является иерей Алексий Пидвысоцкий, уже заштатный священник Православной церкви.
По версии полиции, злоумышленник взломал дверь в правое (деревянное) крыло здания и поджег его изнутри. Основательно пострадали даже половые балки, а почти все находившееся внутри помещения сгорело. В числе прочего были уничтожены иконы и немалое число экземпляров книги краеведа Виктора Стрелкова ”Мой храм”, посвященной данной церкви в приморском городке.
В левой части приходского дома находятся и жилые помещения. Не так давно там постоянно проживал человек, но в момент пожара в доме никого не было.
В свое время Алексей Пидвысоцкий (сын известного в Нарве священника Александра Пидвысоцкого, переехавшего в Россию) был настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. Пидвысоцкий получил это место после того, как предыдущий настоятель храма, иерей Нарвской и Причудской епархии Михаил Салтун, был зверски убит собственным 20-летним сыном летом 2016 года.
До сентября этого года Пидвысоцкий служил в храме Нарвской иконы Божией матери.
По каким причинам священник был выведен за штат, неизвестно. Также загадкой пока остается мотив поджога — следствие идет, и прокуратура пока не дает информации по поводу того, как сам подозреваемый объясняет свои действия, и не сообщает о том, признает ли он вину.
Между тем, в церковной среде говорят о том, что молодой священник доставлял много проблем епархии, конфликтовал с другими священнослужителями.
Получить официальный комментарий от пресс-службы Нарвской и Причудской епархии по данному поводу RusDelfi пока не удалось.
Деревянный храм Казанской иконы Божией Матери был перевезен после войны в Нарва-Йыэсуу из Мерикюла, где был построен в 1868 году по инициативе петербургского священника и миссионера Александра Гумилевского.
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