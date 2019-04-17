ФОТО: В Кохтла-Ярвеской государственной гимназии отпраздновали праздник стропил

По словам канцлера Министерства образования и науки Марта Лайдметса, приятно видеть, что строительство государственного здания гимназии, которая откроется 1 сентября, продвигается такими быстрыми темпами: ”Строящейся школе уделяется много внимания в средствах массовой информации, и школьное здание, которое станет для учащихся привлекательным и настраивающим на учебу местом, конечно же, заслуживает такого внимания. На днях был назначен новый директор школы, им стал Хендрик Агур, первостепенная задача которого — создать замечательную школу, чтобы как можно больше учащихся захотели осенью начать или продолжить здесь свое гимназическое обучение”.



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Предприятие госнедвижимости Riigi Kinnisvara и Министерство образования и науки заключили соглашение, согласно которому строительством государственной гимназии будет руководить Riigi Kinnisvara, включая проведение всех необходимых конкурсов по госзакупкам. Цель заключается в том, чтобы своевременно и с оптимальными издержками построить лучшее для учебной работы здание школы, которое будет соответствовать установленным требованиям, настраивать учеников на учебу и служить долгие годы. При строительстве здания школы особое внимание уделяется функциональности современной учебной среды и экономии энергии.

Председатель правления Riigi Kinnisvara Кати Кузмин отметила, что государственные гимназии являются крайне важными проектами для предприятия госнедвижимости, реализацией которых всегда интересно заниматься. ”Кохтла-Ярвеская гимназия будет построена как здание с практически нулевым энергопотреблением, с интересным и отлично удавшимся архитектурным решением. Новое здание школы будет бережно относиться к окружающей среде и будущим пользователям”.



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Осенью прошлого года предприятия Riigi Kinnisvara и Nordecon AS подписали строительный договор на возведение в Кохтла-Ярве здания будущей государственной гимназии, стоимость строительства составит 4,347 миллиона евро, к цене добавляется налог с оборота. Работы по строительству будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве финансируется из средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета.

”Строительство школы никогда не было просто строительством очередного здания. Школа является средоточием любого сообщества и играет крайне важную роль в развитии региона. Здание школы в Кохтла-Ярве достигло своей наивысшей точки: завершён один важный этап строительства. Работы идут по графику. До 1 сентября предстоит еще много сделать, однако новый учебный год ребята встретят в новом современном здании”, — сказал председатель правления предприятия Nordecon AS Герд Мюллер.

Riigi Kinnisvara в сотрудничестве с Министерством образования и науки, городской управой Кохтла-Ярве и Союзом архитекторов Эстонии организовали архитектурный конкурс на будущее здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Из четырнадцати эскизов, поступивших на конкурс, достойным первого места было признано концептуальное решение архитектурного бюро BOA OÜ с пометкой ”VINKEL” (с эст. яз. прямой угол). Авторами концептуального решения являются Маргус Соонетс, Юрген Леппер, Анто Сави и Майу Хиртентреу.

Здание школы с нулевой энергией спроектировано двухэтажным, что обеспечивает плавное и оптимальное движение внутри здания и создает целостное пространство внутренних помещений в здании. Проектом предусматривается здание простой формы, которое основано на принципах функциональности и энергоэффективности. Здание школы в форме треугольника со скошенными углами разделяют оконные проемы, подчиняющиеся определенному математическому ритму, при проектировании которых руководствовались принципом гибкости, что позволяет при необходимости легко изменить планировку здания.

В отношении внешнего вида фасада учитываются принципы энергоэффективности. Откосы проемов по плану немного выступают, благодаря чему фасад приобретает определенный ритм. От нежелательного солнечного света здание будут защищать фасадные рулонные шторки, спроектированные по трем сторонам света. Что касается выбора материалов для фасада здания, то здесь вдохновение было найдено во внешнем виде окружающих школу зданий. Здание будет покрыто красновато-оранжевым фасадным кирпичом.

Крышу здания школы планируется покрыть газоном, на котором будет расти очиток, поскольку он практически не требует ухода. Такой подход позволяет добиться не только привлекательного внешнего вида, но и стабилизирует микроклимат в здании и снижает нагрузку на канализацию дождевых и талых вод.