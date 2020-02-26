ФОТО | В Кохтла-Ярве отпраздновали два юбилея

В Кохтла-Ярве люди привыкли к тому, что если проходит какое-то большое мероприятие, то непременно звучит красивая оркестровая музыка, и может показаться, что в городе так было заведено всегда. На самом деле эта традиция не так уж стара, и многие горожане помнят времена, когда оркестра в Кохтла-Ярве не было. Он появился четверть века назад, а на днях отпраздновал свое 25-летие. В честь круглой даты в городском Центре культуры оркестр-юбиляр выступил перед зрителями с замечательным концертом.

Название концерта кому-то могло показаться загадочным: ”25+25”. Одно ”25” — понятно, а второе? Секрет прост: так уж совпало, что почти точно в это же время пятьдесят лет исполнилось руководителю и дирижеру оркестра, музыканту и преподавателю музыки Александру Савельеву.

Поздравить Кохтла-Ярвеский городской оркестр и его руководителя с юбилейными днями рождения пришли в день концерта очень многие любители музыки.