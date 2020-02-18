ФОТО | В Кохтла-Ярве на месте универмага Prestone открылся магазин A1000 Market

Система боксов знакомого жителям Кохтла-Ярве здания универмага Prestone исчезла — теперь в здании будет действовать только A1000 Market. По словам исполнительного директора Colonna Маргуса Клуге, поиск малых арендаторов для отдельных помещений прошлого универмага был делом довольно сложным — поэтому эксплуатация здания с единственным арендатором, несомненно, эффективнее. ”Мы надеемся, что новый магазин быстро завоюет расположение местных жителей: A1000 Market отличается разумными ценами, широким ассортиментом и предлагает возможность быстро и с комфортом приобрести все необходимые продукты питания и товары первой необходимости”, — добавил Клуге.

Foto: Tarmo Lauring

Открытый сегодня магазин стал вторым A1000 Market в Ида-Вирумаа. Первый был открыт в декабре в Нарве. Площадь двухэтажного магазина в Кохтла-Ярве составляет 2700 квадратных метров, но по словам члена правления A1000 Market Тармо Лауринга, открытие нового магазина пройдет в два этапа: первый этаж площадью 1300 квадратных метров открылся для посетителей сегодня, а второй этаж планируется открыть во второй половине весны.