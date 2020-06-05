ФОТО: В Ида-Вирумаа начались работы по очистке самого загрязненного участка реки Пуртсе

По словам проектного руководителя Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, подготовка для очистки самого загрязненного 1,4-километрового участка проведена и уже начались работы по реальной очистке, которые должны завершиться к концу года. ”Мы отвели для этих сложных работ период низкой воды, потому что обычно в этой реке полноводное течение. До сих пор сделанные работ были довольно объемными и включали в себя сооружение временного русла реки на отрезке реки между плотиной Лохкусе и железнодорожным мостом отрезка железной дороги Таллинн-Нарва. Мы выкачали воду из природного русла, очистили его от веток и другого мусора. Вода была направлена с помощью обводных траншей, временных запруд и плотин во временное русло, чтобы у техники была бы возможность выкопать загрязненную почву со дна рек”, — пояснил Яаксоо.

Также проходят работы по установке отводных труб в дорожном основании дороги в направлении станции Пюсси с помощью горизонтального бурения. Посредством временной траншеи и трубопровода вода реки Кохтла направляется в реку Пуртсе. Находчивое инженерное решение исполнителей работ позволяет очистить последний участок реки Кохтла — тот, что проходит по плотно заселенной зоне поселка Люганузе — без сооружения временной отводной траншеи.

”Всего на отрезке между Пюсси и плотиной Лохкусе планируется извлечь около 7200 m3 загрязненного ила и почвы. Также необходимо извлечь примерно 2500 m3 загрязненного ила из плотинного озера Пюсси, толщина слоя которого местами достигает 1,4 метра”, — дополняет Яаксоо.

В середине июня будет готова площадка для обработки загрязненной почвы, на которой она будет собираться для сушки и сортировки с целью очистки путем термической обработки.

В течение года в ходе реализации крупнейшего проекта в Эстонии по ликвидации остаточного загрязнения было выкопано около 45 тысяч кубометров загрязненной почвы, что сравнимо с объемом 80 полных бассейнов (по 540 м3). Очищен участок реки протяженностью 5,6 км. Вода направлено обратно в очищенную главную траншею Вахтсеппа и прошедшие очистку участки реки Кохтла. Также 3,4 км реки Кохтла протекает по новому чистому руслу, сооруженному в ходе очистных работ, и этот новый речной участок уже принят природой.