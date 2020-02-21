21.02.2020, 20:02
ФОТО: В центре Нарвы опрокинулась и разбилась местная достопримечательность(1)
Изготовленный из пластика знак "Narva", установленный ровно два года назад на Петровской площади в Нарве на средства местного предпринимателя Александра Брокка, в пятницу вечером, в начале шестого, упал, основательно повредившись, пишет "Виру Проспект".
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