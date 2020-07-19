ФОТО | ТОП-5 уникальных особенностей нового Нарвского учебного центра Академии МВД

"Один мой друг, побывавший на стройке, сказал, что это здание — четвертая электростанция в Нарве, — с улыбкой замечает Тамбу. — Не исключено, что летом мы даже сможем что-то продавать в сеть".
5. Самое большое деревянное здание Эстонии
"5000 квадратных метров здания из дерева, — уточняет Пеэтер Тамбу. — Деревянных зданий такого большого объема в Эстонии еще не строили. А также наше здание может считаться одним из самых больших деревянных зданий в Северной Европе".
При этом у здания отсутствует привычный железобетонный каркас.
"Оно собиралось из панелей, как обычно происходит при строительстве большинства современных панельных домов, только наши панели были полностью из массивного дерева, — объясняет Тамбу. — Производитель — эстонская фирма из Пыльва. Деревянный настил для облицовки поставила фирма из Ида-Вирумаа".
Плюс к Топ-5: тир, бассейн, атриум
В здании разместится закрытый тир, в котором можно будет вести тактическую стрельбу из разных типов оружия в диапазоне 180 градусов. Такой современный тир, не под открытым небом, с современным механизмом пулеулавливания в Эстонии появится впервые.
Что касается бассейна, то он — один из первых в Эстонии, где в качестве облицовки вместо плитки используют прочное полимерное покрытие. Отказ от плитки во всех помещения бассейна, а также в жилых комнатах общежития в пользу полимерного покрытия разных цветов — принципиальное дизайнерское решение.
Еще одна из ярких особенностей учебного центра — атриум, который проходит через все здание. Как говорит Пеэтер, ”внутренняя улица”. Это зона отдыха. Совсем скоро здесь будут расти деревья, кусты, цветы — в кадках, на разных этажах. Атриум, рассказывает Пеэтер, не отапливается, тем не менее, температура в нем всегда будет зимой плюс 10 в самое жаркое лето — плюс 27. ”Совсем как на греческих островах”, — говорит архитектор.
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