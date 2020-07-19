ФОТО | ТОП-5 уникальных особенностей нового Нарвского учебного центра Академии МВД

Архитектор Пеэтер Тамбу, который является советником ректора Академии внутренней безопасности и курирует этот масштабный проект, в 2008-2015 был главным архитектором Нарвы. Он и ранее участвовал в престижных архитектурных проектах — например, в оформлении интерьеров Дома Стенбока (резиденция Правительства Эстонии).

"Виру проспект" попросил его выделить Топ-5 уникальных особенностей объекта, строящегося в Нарве по улице Кересе, 14:

1. Рукотворный ландшафт

"Мы существенно изменили ландшафт места, на котором возводится здание. Прежде здесь был стадион Нарвского колледжа Тартуского университета, то есть абсолютно плоское ровное поле. Теперь иначе; ландшафт стал гораздо интереснее. Он рельефный, появились свои ”горка” и ”ямка”, — рассказывает Тамбу. — И это была не просто прихоть архитекторов, а элегантный способ решить некоторые практические проблемы. Так, ”ямка” дает возможность залить естественным светом и открыть на улицу находящийся, по сути, в подвале бассейн, а ”горка” помогает решить вопрос звукоизоляции большого профессионального тира, который также размещается в подвальном помещении с другой стороны здания. К тому же, огромные металлические листы (внимание: на них ушло около 100 (!) тонн стали), которые поддерживают насыпную землю, формируют ступени и служат своеобразным заграждением. Дело в том, что все здания, относящиеся к Департаменту полиции и погранохраны и Министерству внутренних дел, в том числе и здания академии, по требованиям безопасности должны иметь ограждение. Однако по общей планировке Нарвы в этом месте города оград быть не должно. Да и во всем мире сейчас принята практика, когда вместо глухих оград ”препятствия” создаются рельефом местности. Вот этот рукотворный рельеф вокруг здания сделан впервые в Эстонии".

2. Фундамент — настоящее подводное строительство

"Есть такой термин — ”подводное строительство”. Например, фундаменты для морских портов строят именно таким cпособом, — объясняет Тамбу. — И мы применили его при возведении фундамента нашего здания, поскольку уровень грунтовых вод здесь был очень высокий, а у нас — два подземных этажа, где размещается, в том числе, бассейн, а под ним — еще и технический этаж для размещения оборудования бассейна. Как ни странно, грунтовая вода может буквально ”выдавить” здание из земли несмотря на то, что здание — штука далеко не легкая, а потому мы вынуждены были прочно прикрепить фундамент к природной скале, которая здесь залегает".