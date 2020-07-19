19.07.2020, 18:54

ФОТО | ТОП-5 уникальных особенностей нового Нарвского учебного центра Академии МВД


Светлана Зайцева
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ФОТО | ТОП-5 уникальных особенностей нового Нарвского учебного центра Академии МВД
Svetlana Zaitseva, Viru Prospekt

Ко многому из того, что сейчас происходит на строительстве Нарвского учебного центра Академии внутренней безопасности применимы такие слова, как «уникальное», «самое-самое», «впервые в Эстонии». И это без всякой натяжки, пишет "Виру Проспект".

Архитектор Пеэтер Тамбу, который является советником ректора Академии внутренней безопасности и курирует этот масштабный проект, в 2008-2015 был главным архитектором Нарвы. Он и ранее участвовал в престижных архитектурных проектах — например, в оформлении интерьеров Дома Стенбока (резиденция Правительства Эстонии).

"Виру проспект" попросил его выделить Топ-5 уникальных особенностей объекта, строящегося в Нарве по улице Кересе, 14:

1. Рукотворный ландшафт

"Мы существенно изменили ландшафт места, на котором возводится здание. Прежде здесь был стадион Нарвского колледжа Тартуского университета, то есть абсолютно плоское ровное поле. Теперь иначе; ландшафт стал гораздо интереснее. Он рельефный, появились свои ”горка” и ”ямка”, — рассказывает Тамбу. — И это была не просто прихоть архитекторов, а элегантный способ решить некоторые практические проблемы. Так, ”ямка” дает возможность залить естественным светом и открыть на улицу находящийся, по сути, в подвале бассейн, а ”горка” помогает решить вопрос звукоизоляции большого профессионального тира, который также размещается в подвальном помещении с другой стороны здания. К тому же, огромные металлические листы (внимание: на них ушло около 100 (!) тонн стали), которые поддерживают насыпную землю, формируют ступени и служат своеобразным заграждением. Дело в том, что все здания, относящиеся к Департаменту полиции и погранохраны и Министерству внутренних дел, в том числе и здания академии, по требованиям безопасности должны иметь ограждение. Однако по общей планировке Нарвы в этом месте города оград быть не должно. Да и во всем мире сейчас принята практика, когда вместо глухих оград ”препятствия” создаются рельефом местности. Вот этот рукотворный рельеф вокруг здания сделан впервые в Эстонии".

2. Фундамент — настоящее подводное строительство

"Есть такой термин — ”подводное строительство”. Например, фундаменты для морских портов строят именно таким cпособом, — объясняет Тамбу. — И мы применили его при возведении фундамента нашего здания, поскольку уровень грунтовых вод здесь был очень высокий, а у нас — два подземных этажа, где размещается, в том числе, бассейн, а под ним — еще и технический этаж для размещения оборудования бассейна. Как ни странно, грунтовая вода может буквально ”выдавить” здание из земли несмотря на то, что здание — штука далеко не легкая, а потому мы вынуждены были прочно прикрепить фундамент к природной скале, которая здесь залегает".

3. Бетонные работы: многое лили на месте

"Только один пример: каждая балка перекрытия в бассейне весом в 50 тонн. Их лили здесь, на месте, потому что сделать это на заводе невозможно, — продолжает Пеэтер Тамбу. — В этом доме вообще выполнены уникальные бетонные работы. В 2019 году новое здание Академии внутренней безопасности в Таллинне получило звание лучшего бетонного сооружения года. В этом году, на мой взгляд, Нарвскому учебному центру академии стоит побороться за этот титул. А также за титул лучшего деревянного здания. Ведь 50 процентов здания Нарвского колледжа — бетон, а 50 процентов — дерево. Хочу особо отметить местную фирму Narva Bark, которая выполнила весь сборный железобетон. Отливали у себя и привозили на место. Отличная работа!"

"Бетон в нашем здании выступает и в качестве элемента интерьерного дизайна. Опалубку мы делали из специально подобранных еловых досок с красивой текстурой; когда ее сняли, рисунок дерева отпечатался на бетоне и стал естественным украшением стен. Эту работу отлично выполнили украинские рабочие, которые трудятся на нашем объекте".

Svetlana Zaitseva, Viru Prospekt

4. Первое ”пассивное” публичное здание в Эстонии

"Начиная с января прошлого года все новые публичные здания в Эстонии должны соответствовать классу энергопотребления ”А”, то есть быть зданиями с потреблением энергии, близким к нулю. В таких зданиях подразумевается, что они производят хотя бы часть энергии, которую потребляют, но даже такие энерго-эффективные здания все равно вынуждены закупать недостающую часть энергии со стороны в виде центрального отопления, электричества и прочего. ”Пассивное” же здание — это здание, которое производит столько же энергии, сколько потребляет, то есть, по сути, может функционировать полностью автономно. Строящийся Нарвский центр — как раз такое здание. И не потому, что в котловане у нас установлены свои генераторы (хотя, и они есть) — просто, многие технические решения, использованные при строительстве колледжа, направлены на сохранение энергии: на крыше установлены солнечные батареи, возврат тепла как из воздуха, так и из воды бассейна и канализации идет через теплообменники".

"Один мой друг, побывавший на стройке, сказал, что это здание — четвертая электростанция в Нарве, — с улыбкой замечает Тамбу. — Не исключено, что летом мы даже сможем что-то продавать в сеть".

5. Самое большое деревянное здание Эстонии

"5000 квадратных метров здания из дерева, — уточняет Пеэтер Тамбу. — Деревянных зданий такого большого объема в Эстонии еще не строили. А также наше здание может считаться одним из самых больших деревянных зданий в Северной Европе".

При этом у здания отсутствует привычный железобетонный каркас.

"Оно собиралось из панелей, как обычно происходит при строительстве большинства современных панельных домов, только наши панели были полностью из массивного дерева, — объясняет Тамбу. — Производитель — эстонская фирма из Пыльва. Деревянный настил для облицовки поставила фирма из Ида-Вирумаа".

Плюс к Топ-5: тир, бассейн, атриум

В здании разместится закрытый тир, в котором можно будет вести тактическую стрельбу из разных типов оружия в диапазоне 180 градусов. Такой современный тир, не под открытым небом, с современным механизмом пулеулавливания в Эстонии появится впервые.

Что касается бассейна, то он — один из первых в Эстонии, где в качестве облицовки вместо плитки используют прочное полимерное покрытие. Отказ от плитки во всех помещения бассейна, а также в жилых комнатах общежития в пользу полимерного покрытия разных цветов — принципиальное дизайнерское решение.

Еще одна из ярких особенностей учебного центра — атриум, который проходит через все здание. Как говорит Пеэтер, ”внутренняя улица”. Это зона отдыха. Совсем скоро здесь будут расти деревья, кусты, цветы — в кадках, на разных этажах. Атриум, рассказывает Пеэтер, не отапливается, тем не менее, температура в нем всегда будет зимой плюс 10 в самое жаркое лето — плюс 27. ”Совсем как на греческих островах”, — говорит архитектор.

Должны уложиться в срок

На верхних этажах уже сейчас, в середине июля, устанавливают мебель. Открыть свои двери совместное здание учебного центра Академии внутренней безопасности и Нарвского колледжа Тартуского университета должно 2 октября. С началом нового учебного года. По словам Пеэтера Тамбу, в сроки должны уложиться. По плану строительство должно вестись 18 месяцев.
Кстати сказать, несмотря на распространение коронавируса и объявление чрезвычайного положения строительство не останавливалось ни на день. Ношение масок, строгое соблюдение дистанции, рабочая дисциплина сделали это возможным.

Некоторые цифры и факты:

  • Общая площадь колледжа (нетто) — 9.707 кв. метров.
  • Стоимость строительства — 15,4 млн евро (без НСО).
  • Автор архитектурного решения учебного комплекса — архитектурное бюро Kolm Pluss Üks OÜ.
  • Возводит здание эстонская строительная компания NORDEKON.
  • Длина здания 200 метров.
  • Главная строительная особенность здания — все три этажа общежития построены из дерева.
  • На объекте ежедневно трудятся 100 человек и больше.
  • 25-метровый бассейн колледжа будет открыт и для горожан.

Совместное здание Нарвского учебного центра Академии внутренней безопасности и Нарвского колледжа Тартуского университета — это учебные классы, стрелковый тир для кадетов академии и служащих Департамента полиции и погранохраны, помещения для отдыха и общежитие для кадетов академии, прибывающих в приграничный город из других мест полицейских и пограничников. Четверть здания будет использовать для размещения своих студентов и преподавателей Нарвский колледж Тартуского университета. ТУ является сособственником здания и земельного участка.

Финансируется стройка из государственного бюджета и из средств Тартуского университета.

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