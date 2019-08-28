ФОТО | Титул "Культурной столицы Европы 2024" достался Тарту. Что помешало Нарве?

Сегодня, 28 августа, в Таллине независимая международная экспертная комиссия приняла решение о присвоении титула культурной столицы 2024 года от Эстонии городу Tарту. Помимо города в Эстонии, культурной столицей будет объявлен также один австрийский город и один город европейской страны, не входящей в Европейский Союз.

Эстонское государство поддержит программу культурной столицы наравне с местным самоуправлением и другими источниками финансирования в сумме 10 миллионов евро, а Европейская комиссия выделит культурной столице премию Мелины Меркур в размере полутора миллионов евро. Заявки оценивала международная группа из 12 независимых экспертов.

”Отрадно, что в финале мы стали свидетелями настоящей и сильной конкурентной борьбы. Оба города, как Нарва, так и Тарту, проделали очень основательную работу. Несмотря на то, что теперь победитель известен, сам процесс подачи заявок предоставил всем вовлеченным городам прекрасную возможность повысить значение и роль культуры в развитии города и близлежащего региона в целом. Поэтому все хорошие идеи всегда стоит развивать и реализовывать”, — сказал министр культуры Тынис Лукас.

Что пошло не так для Нарвы?

Конкурс на звание культурной столицы 2024 года начался в ноябре позапрошлого года. К сроку, то есть к октябрю 2018 года, поступили заявки от расположенных в Эстонии городов Курессааре, Нарвы и Тарту. После предварительного отбора в финал вышли Нарва и Тарту.

Нарва представила свой проект ”Культурной столицы 2024”, отвечающий всем требованиям, в срок. Но политические события прошлой осени и зимы поставили под большой вопрос реализацию этого проекта в будущем.