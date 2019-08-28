28.08.2019, 16:27

ФОТО | Титул "Культурной столицы Европы 2024" достался Тарту. Что помешало Нарве?

 (34)
rus.delfi.ee
EST 6
Galerii: 36 pilti
Foto: Madis Veltman

Несмотря на все усилия команды "Нарва 2024", титул "Культурной столицы 2024 достался Тарту, где бюджет был в три раза больше, а опыт проведения подобных соревнований богаче.

Сегодня, 28 августа, в Таллине независимая международная экспертная комиссия приняла решение о присвоении титула культурной столицы 2024 года от Эстонии городу Tарту. Помимо города в Эстонии, культурной столицей будет объявлен также один австрийский город и один город европейской страны, не входящей в Европейский Союз.

Эстонское государство поддержит программу культурной столицы наравне с местным самоуправлением и другими источниками финансирования в сумме 10 миллионов евро, а Европейская комиссия выделит культурной столице премию Мелины Меркур в размере полутора миллионов евро. Заявки оценивала международная группа из 12 независимых экспертов.

”Отрадно, что в финале мы стали свидетелями настоящей и сильной конкурентной борьбы. Оба города, как Нарва, так и Тарту, проделали очень основательную работу. Несмотря на то, что теперь победитель известен, сам процесс подачи заявок предоставил всем вовлеченным городам прекрасную возможность повысить значение и роль культуры в развитии города и близлежащего региона в целом. Поэтому все хорошие идеи всегда стоит развивать и реализовывать”, — сказал министр культуры Тынис Лукас.

Что пошло не так для Нарвы?

Читайте также:

Конкурс на звание культурной столицы 2024 года начался в ноябре позапрошлого года. К сроку, то есть к октябрю 2018 года, поступили заявки от расположенных в Эстонии городов Курессааре, Нарвы и Тарту. После предварительного отбора в финал вышли Нарва и Тарту.

Нарва представила свой проект ”Культурной столицы 2024”, отвечающий всем требованиям, в срок. Но политические события прошлой осени и зимы поставили под большой вопрос реализацию этого проекта в будущем.

В первом туре отбора культурной столицы городской совет поддержал план выдвижения Нарвы на конкурс. После второго тура на реализацию проекта было выделено 75 000 евро, хотя изначально стоимость проекта оценивалась в 210 000 евро, и городское правительство обещало эти деньги найти.

Но переговоры с городским советом затянулись. Председатель совета Ирина Янович обвинила руководителей проекта в вымогательстве, в результате чего Хелен Силдна, занимающаяся всеми деталями этой программы, отказалась от дальнейшей работы в Narva2024.

Ситуация вновь начала меняться после того, как Алексей Воронов, председатель фракции Narva Kodulinn в горсобрании Нарвы и руководитель муниципальной фирмы Narva Vesi, был обвинен в коррупции и приговорен к тюремному заключению. Сразу же после этого проекту были выделены дополнительные 85 000 евро. Хотя мэр Нарвы Алексей Евграфов не считает, что это связано с заключением Воронова под стражу.

Евграфов стал мэром Нарвы только весной этого года. По его словам, проект Narva2024 стал успешным только благодаря тому, что удалось убедить всех членов совета в важности данной программы. Кроме того, очень много сделало и гражданское движение MyNarva2024, которое собрало тысячи подписей в поддержку этого проекта.

Что такое "Культурная столица Европы"?

Впервые титул культурной столицы был присвоен одному из европейских городов в 1985 году. Это стало одним из самых влиятельных событий культурной сферы в Европейском Союзе, которое приносит городу дополнительное финансирование, способствует долгосрочному планированию и увеличивает количество туристов.

В Эстонии культурная столица выбирается во второй раз, поскольку в 2011 году это почетное звание носил Таллинн.

ТОП

Помимо эстонского города, титула культурной столицы Европы 2024 года получит город, расположенный в Австрии, а также город одной из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страны-кандидата (Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция) или страны — потенциального кандидата в члены ЕС (Босния и Герцеговина, Косово). Название этого города будет объявлено 25 сентября, а культурная столица из Австрии станет известна 12 ноября.

Европейскими столицами нынешнего года являются итальянская Матера и болгарский Пловдив. В следующем году этот титул будут носить город-порт Риека, расположенный в Хорватии, и ирландский город Голуэй. В 2021 году это будут Элефсина в Греции, Тимишоара в Румынии и Нови Сад в Сербии, а в 2022 году — литовский Каунас и Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге. В 2023 культурная столица будет всего одна, и это будет один из городов Венгрии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: