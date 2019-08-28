ФОТО | Титул "Культурной столицы Европы 2024" достался Тарту. Что помешало Нарве?

В первом туре отбора культурной столицы городской совет поддержал план выдвижения Нарвы на конкурс. После второго тура на реализацию проекта было выделено 75 000 евро, хотя изначально стоимость проекта оценивалась в 210 000 евро, и городское правительство обещало эти деньги найти.
Но переговоры с городским советом затянулись. Председатель совета Ирина Янович обвинила руководителей проекта в вымогательстве, в результате чего Хелен Силдна, занимающаяся всеми деталями этой программы, отказалась от дальнейшей работы в Narva2024.
Ситуация вновь начала меняться после того, как Алексей Воронов, председатель фракции Narva Kodulinn в горсобрании Нарвы и руководитель муниципальной фирмы Narva Vesi, был обвинен в коррупции и приговорен к тюремному заключению. Сразу же после этого проекту были выделены дополнительные 85 000 евро. Хотя мэр Нарвы Алексей Евграфов не считает, что это связано с заключением Воронова под стражу.
Евграфов стал мэром Нарвы только весной этого года. По его словам, проект Narva2024 стал успешным только благодаря тому, что удалось убедить всех членов совета в важности данной программы. Кроме того, очень много сделало и гражданское движение MyNarva2024, которое собрало тысячи подписей в поддержку этого проекта.
Что такое "Культурная столица Европы"?
Впервые титул культурной столицы был присвоен одному из европейских городов в 1985 году. Это стало одним из самых влиятельных событий культурной сферы в Европейском Союзе, которое приносит городу дополнительное финансирование, способствует долгосрочному планированию и увеличивает количество туристов.
В Эстонии культурная столица выбирается во второй раз, поскольку в 2011 году это почетное звание носил Таллинн.
Помимо эстонского города, титула культурной столицы Европы 2024 года получит город, расположенный в Австрии, а также город одной из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страны-кандидата (Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция) или страны — потенциального кандидата в члены ЕС (Босния и Герцеговина, Косово). Название этого города будет объявлено 25 сентября, а культурная столица из Австрии станет известна 12 ноября.
Европейскими столицами нынешнего года являются итальянская Матера и болгарский Пловдив. В следующем году этот титул будут носить город-порт Риека, расположенный в Хорватии, и ирландский город Голуэй. В 2021 году это будут Элефсина в Греции, Тимишоара в Румынии и Нови Сад в Сербии, а в 2022 году — литовский Каунас и Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге. В 2023 культурная столица будет всего одна, и это будет один из городов Венгрии.
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