ФОТО: Сынаялги помогут оставшимся без работы энергетикам? Заключено соглашение по созданию в Ида-Вирумаа производства ветряков

По словам члена правления Eleon Олега Сынаялга, запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа позволит Эстонии войти в европейскую пятерку государств с наиболее крупным производством ветряков к 2025 году, что создало бы в регионе тысячи новых рабочих мест и предложило бы подходящую занятость для сокращаемых в сланцевом секторе специалистов.
”По всему миру растет спрос на электроветряки, ежегодный объем их производства оценочно составляет 100 миллиардов евро. Предприятие Eleon в Эстонии разработало инновационную запатентованную ветряную технологию, что дает возможность создать местное производство ветряков в Ида-Вирумаа”, — сказал Сынаялг.
На сегодня общая мощность работающих в Вирумаа ветряных парков составляет 101 МВт — ветряной парк Пуртсе — 10 МВт, ветряной парк Виру-Нигула — 21 МВт, ветряной парк Азериару — 24 МВт, ветряной парк на нарвском золоотвале — 39 МВт, ветряной парк Кунда — 7МВт. В соответствии с соглашением, создаваемые сейчас и находящиеся в различных фазах развития парки ветряков увеличат мощность местных ветряных парков более чем семикратно — до 749 МВт.
Заключившие соглашение стороны находят, что для широкомасштабного переобучения работников энергосектора и создания производств ветряков необходимо искать возможности для привлечения средств фондов Европейского Союза, чтобы запустить производство ветряков в Ида-Вирумаа и прежде всего в Нарве.
Также в рамках соглашения делается предложение Министерству обороны найти решения для узких мест обороноспособности с помощью средств ЕС, НАТО и поступления от продажи квот CO2, направляемые в энергетику из восстанавливаемых источников, с тем, чтобы в Ида-Вирумаа можно было в полном объеме воплотить планировки, связанные с ветропарками.
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