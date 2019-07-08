ФОТО: Сынаялги помогут оставшимся без работы энергетикам? Заключено соглашение по созданию в Ида-Вирумаа производства ветряков

Цель сотрудничества заключается в предотвращении социальной катастрофы, которую может спровоцировать снижение роли сланцевой промышленности, а также в возможности предложить энергетикам достойное и отвечающее их навыкам будущее в промышленной сфере восстанавливаемой энергетики.

В рамках соглашения об общих намерениях стороны договорились вместе действовать во имя реализации потенциала ветряной энергии в Вирумаа. Мощность ветряных парков Вирумаа может только за счет уже находящихся в стадии развития парков вырасти более чем семикратно, а выработка может возрасти на два тераватта в год.

По словам председателя Нарвского Энергетического Профсоюза Андрея Зайцева, резкое снижение количества рабочих мест в теряющей конкурентоспособность сланцевой энергетике ведет к социальной катастрофе, в чем есть и угроза для государственной безопасности.

”Безработица делает человека подавленным и предубежденным. Это немалая проблема. Планируемые массовые сокращения на шахтах и электростанциях могут коснуться 6000-8000 жителей Ида-Вирумаа. Наша задача найти для этой проблемы эффективное и ориентированное на будущее решение”, — сказал Зайцев.

”В Ида-Вирумаа сейчас нет подходящих рабочих мест для сокращаемых из энергосектора специалистов”, — подчеркивает член правления Независимого Профсоюза Шахтеров и Энергетиков Марина Лукьянова. ”Рабочие места в сланцевом секторе необходимо заменить соответствующими местами, которые помогли бы развитию региона и обеспечению местному сообществу достоинства и возможности и дальше гордиться своим родным краем и своим вкладом в производство”.