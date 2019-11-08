ФОТО | Смелость и креативность: как сделать предприятие Ида-Вирумаа успешным?

Основатель OBJEKT и руководитель Prototron Яна Павленкова добавила, что бизнес-инновации уже давно не ассоциируются только с ИТ-предприятиями. ”Наши местные предприниматели боятся, что выдающиеся продукты или услуги рождаются только у гигантов технологий. Но те же самые методы развития продукта или услуги можно применить и в других отраслях, пусть это будет, например, бухгалтерская фирма или образовательное учреждение. Нужно быть смелее в своих начинаниях и учиться не бояться оказаться на чужой территории”.

По словам участницы мастер-класса Светланы Колесниковой, у нее как у начинающего предпринимателя много идей, но не хватает знаний как их донести до клиентов. Она предлагает услугу персонального обучения поддержанию порядка в доме, благодаря которой клиенты получают советы и знания о том, как расположить и систематизировать нужные в хозяйстве вещи так, чтобы они не занимали много места, а уборка не отнимала бы много времени. ”В Америке и России эта услуга уже популярна несколько лет, однако, для Нарвы это что-то совсем новое. Сложно найти клиентов и объяснить суть пока ещё неизвестной услуги”, - описала свои трудности Колесникова.

Руководитель предприятия, организующего мероприятия в Ида-Вирумаа ”Деловая Вечеринка”, Ольга Курдовская сказала, что два дня дали хорошую возможность понять, находится ли она на верном пути. ”Иногда нужна поддержка и взгляд со стороны, чтобы понять действительно ли ты занимаешься чем-то правильным”, - сказала участница.

Бесплатный мастер-класс провели признанные эксперты в сфере сервис-дизайна и инноваций: партнёр агентства стратегического дизайна Rethink Яна Кукк, основатель творческого хаба OBJEKT и руководитель фонда Prototron Яна Павленкова, руководитель инновационного бюро Quantitas Каарель Оя и руководящий партнёр агентства стратегического дизайна Rethink Ларс-Ерик Хион. Тренинг состоялся при поддержке программы Startup Estonia (номер проекта EU50651) из средств Европейского Фонда Регионального Развития.

OBJEKT — это творческий хаб в Нарве, задача которого поддерживать стратегическое развитие бизнеса, при помощи команды хаба и партнеров, уже работающих и только нчинающих работу предприятий в сфере творческой индустрии и инноваций.