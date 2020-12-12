12.12.2020, 18:35
ФОТО: С введением локдауна в Нарва-Йыэсуу ”вымерли” популярные спа-отели
Находящиеся в Ида-Вирумаа корреспонденты Delfi проехались на Нарва-Йыэсуу и запечатлели опустевшие спа-отели.
Находящиеся в Ида-Вирумаа корреспонденты Delfi проехались на Нарва-Йыэсуу и запечатлели опустевшие спа-отели.
С 12 декабря правительство Эстонии ввело в Ида-Вирумаа локдаун: закрылись кинотеатры, спа, кафе и были запрещены все мероприятия. В остальных уездах эпидемиологическая ситуация лучше, поэтому всеэстонский карантин было решено не объявлять.
Как мы писали ранее, из-за жестких ограничений отели и спа Северо-Востока терпят многомиллионные убытки.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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