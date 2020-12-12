ФОТО | С введением локдауна в Нарва-Йыэсуу ”вымерли” популярные спа-отели

Находящиеся в Ида-Вирумаа корреспонденты Delfi проехались по Нарва-Йыэсуу и запечатлели опустевшие спа-отели.
С 12 декабря правительство Эстонии ввело в Ида-Вирумаа локдаун: закрылись кинотеатры, спа, кафе и были запрещены все мероприятия. В остальных уездах эпидемиологическая ситуация лучше, поэтому всеэстонский карантин было решено не объявлять.
Как мы писали ранее, из-за жестких ограничений отели и спа Северо-Востока терпят многомиллионные убытки.
RusDelfi спросил у канцелярии премьер-министра, выработан ли конкретный пакет мер в поддержку предпринимателей, которые до сих пор не оправились от весеннего коронакризиса.
"Вместе с новыми ограничениями правительство объявило и о том, что разработает новые меры помощи сферам, наиболее пострадавшим от их введения. Пакет мер по поддержке региону будет обсуждаться в течение следующей недели, с целью достичь соглашения к концу недели. Предпринимателей об этом процессе информирует Министерство экономики и коммуникаций", — ответила советник по СМИ правительства Евгения Вяря.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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