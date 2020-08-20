ФОТО | С праздником? В Нарве вывесили эстонский флаг вверх ногами

Читатель прислал Delfi фото из Нарвы, на котором видно, что на торговом центре Astri флаг Эстонии развевается вверх ногами.
Пока не ясно, как долго флаг висел неправильно.
20 августа — государственный праздник в Эстонии — День восстановления независимости.
Почему мать сына Лукашенка говорит о нем только косвенно?
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