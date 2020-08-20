20.08.2020, 17:54

ФОТО | С праздником? В Нарве вывесили эстонский флаг вверх ногами

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ФОТО | С праздником? В Нарве вывесили эстонский флаг вверх ногами
Lugeja foto

Читатель прислал Delfi фото из Нарвы, на котором видно, что на торговом центре Astri флаг Эстонии развевается вверх ногами.

Пока не ясно, как долго флаг висел неправильно.

20 августа — государственный праздник в Эстонии — День восстановления независимости.

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