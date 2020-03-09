09.03.2020, 10:39
ФОТО | Рубль падает. По какому курсу российскую валюту можно купить в Навре?(9)
RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.
RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.
По словам продавца, в Нарве торгуют евро по вчерашнему курсу.
"Курс евро повысится, само собой. Но пока так. сегодня новости смотрела, обалдела", — сказала работница пункта покупки-продажи в интервью Delfi.
В настоящее время в Нарве за 85 рублей можно купить 1 евро. За 1 евро можно купить 74 рубля. Однако в течение дня курс наверняка изменится.
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