09.03.2020, 10:39

ФОТО | Рубль падает. По какому курсу российскую валюту можно купить в Навре?

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Роман Викулов
EST 12
ФОТО | Рубль падает. По какому курсу российскую валюту можно купить в Навре?
Foto: Roman Vikulov

RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.

По словам продавца, в Нарве торгуют евро по вчерашнему курсу.

"Курс евро повысится, само собой. Но пока так. сегодня новости смотрела, обалдела", — сказала работница пункта покупки-продажи в интервью Delfi.

В настоящее время в Нарве за 85 рублей можно купить 1 евро. За 1 евро можно купить 74 рубля. Однако в течение дня курс наверняка изменится.

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