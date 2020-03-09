ФОТО | Рубль падает. По какому курсу российскую валюту можно купить в Навре?

По словам продавца, в Нарве торгуют евро по вчерашнему курсу.

"Курс евро повысится, само собой. Но пока так. сегодня новости смотрела, обалдела", — сказала работница пункта покупки-продажи в интервью Delfi.

В настоящее время в Нарве за 85 рублей можно купить 1 евро. За 1 евро можно купить 74 рубля. Однако в течение дня курс наверняка изменится.