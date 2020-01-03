ФОТО | Президент Кальюлайд: успешная защита Эстонии возможна только с помощью союзников и друзей

”Нарва — это, безусловно, хорошее и правильное место для того, чтобы отметить сегодняшний день. Потому что именно в Нарве переплетаются многие особенности и характерные черты Освободительной войны”, — заметила президент Кальюлайд. ”Нарва всегда была домом для представителей многих народов. Такой же многонациональной была отправившаяся в 1918 году на войну Эстонская народная гвардия, в которой рядом с эстонцами воевали и погибали представители всех живших в Эстонии народов — русские, немцы, евреи, шведы. Потому что манифест независимости Эстонии начинался с обращения ко всем народам Эстонии и обещал равное обращение всем гражданам, независимо от национальности, вероисповедания или политических взглядов. Освободительная война стала единой победой всех жителей Эстонии. Она, как и 20 лет собственной государственности, доказала, что права и благополучие всех людей Эстонии может защитить уже сегодня свободное, независимое и демократическое Эстонское государство”.

В Нарве сегодня отмечается 100 лет со дня окончания боевых действий в Освободительной войне и отдается дань памяти погибшим в этой войне. Мероприятия в честь памятной даты начались торжественным построением на площади Пеэтри. В 10.30 была объявлена всеэстонская минута молчания в память о погибших в Освободительной войне, затем последовала речь главы государства. Также президент Кальюлайд возложит венок к монументу в память Освободительной войны на кладбище Сийвертси.

Боевые действия начавшейся 28 ноября 1918 года Освободительной войны завершились 3 января 1920 года, когда в 10.30 начало действовать перемирие. Торжественное построение в Нарве проводит 1-я пехотная бригада вместе с Нарвской горуправой, Союзом обороны и другими силовыми структурами.